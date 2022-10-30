Средневековую крепость Лори Берд восстанавливают в Армении

На севере Армении реставрируют средневековую крепость Лори Берд. По первому этапу программы восстановят обрушившиеся фрагменты стены и башни. Корреспондент «МИР 24» Армен Осипянц узнал, что уже сделано и что еще предстоит.

Фото: Мир24 Мир24

Лори Берд был построен в X веке. В городе-крепости проживало около 20 тысяч человек, он был центром торговли и ремесел. Здесь же располагалась резиденция князей Орбелянов и Закарянов – могущественных правителей северных провинций средневековой Армении.

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Крепость всегда привлекала захватчиков, но благодаря мощным оборонительным сооружениям долгое время оставалась неприступной. Однако в XIII веке татаро-монголы все же захватили город. Впоследствии Лори Берд завоевывали арабы и турки, а в конце XVIII века город практически полностью был разрушен. Сегодня это историко-культурный заповедник.

Сейчас восстанавливают частично сохранившуюся крепостную стену с башнями. Ее высота 25 метров, ширина – 20. Она была сооружена из грубо обтесанного базальта на известковом растворе. Бригада строителей работает предельно аккуратно, чтобы сохранить прежний исторический вид.

«Мы уже восстановили обрушившиеся участки стены с внешней стороны. Сейчас работаем над укреплением внутренней части. Планируем завершить работы в середине ноября», – рассказал прораб Сурен Рушанян.

На время реставрационных работ историко-архитектурный заповедник не закрыли для посетителей. Сюда приезжает немало туристов, чтобы соприкоснуться с древней историей и насладиться завораживающими пейзажами: крепость расположена на краю ущелья реки Дзорагет.

«Ходишь и такое впечатление, что сам наполняешься какой-то энергией положительной. Атмосфера Средневековья, у меня возникают мысли, что здесь жили люди и любили друг друга, выживали и строили, чтобы выжить, защититься от нашествия врагов. И какие трудности они преодолевали», – поделилась впечатлениями туристка из России Татьяна Косенко.

В рамках программы по восстановлению крепости здесь недавно провели раскопки. Археологи обнаружили многочисленные артефакты: керамическую посуду, монеты, бусы, наконечники стрел, хачкары и другие находки, датируемые X-XII веками.

«В ходе раскопок мы нашли серебряную пластину, которая оказалась подарком мэра Парижа. Это тоже свидетельствует о том, что город имел тесные связи с разными странами и не только торговые. Все найденные артефакты мы планируем передать краеведческому музею Лори», – сообщил главный архитектор научно-проектных работ по сохранению историко-культурных памятников Оганнес Санамян.

Второй этап восстановительных работ стартует весной следующего года. В первую очередь отреставрируют две городские бани. Они состояли из раздевалки, купальни и места нагрева воды, которая подавалась по глиняным трубам. Также восстановят древний храм и кладбище.