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4 часа назад

Легендарная фишка вернулась во Владивосток

Primpress

Минпромторг Приморского края сообщил жителям радостную новость. После долгого отсутствия в город вернулись знаменитые точки по продаже пян-се, сообщает PRIMPRESS.

Легендарная фишка вернулась во Владивосток
Фото: PrimpressPrimpress

Долгое время пян-се являлось чуть ли не визитной карточкой города. Корейский фастфуд в виде парового пирожка с капустно-мясной начинкой можно было приобрести практически на каждом углу. Однако разом все точки пян-се в городе куда-то исчезли. Жители долгое время задавались вопросами, куда и почему, и перестали надеяться снова попробовать оригинальное блюдо.

Однако Минпромторг Приморья сообщил, что первая точка по продаже того самого аутентичного пян-се запущена по адресу улица Снеговая, 4а.

Также министерство сообщило, что классический красно-желтый дизайн остался узнаваемым, но стал более современным и претерпел небольшие изменения.

Места,Минпромторг,
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