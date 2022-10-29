Легендарная фишка вернулась во Владивосток

Долгое время пян-се являлось чуть ли не визитной карточкой города. Корейский фастфуд в виде парового пирожка с капустно-мясной начинкой можно было приобрести практически на каждом углу. Однако разом все точки пян-се в городе куда-то исчезли. Жители долгое время задавались вопросами, куда и почему, и перестали надеяться снова попробовать оригинальное блюдо.