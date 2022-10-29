Легендарная фишка вернулась во Владивосток

Минпромторг Приморского края сообщил жителям радостную новость. После долгого отсутствия в город вернулись знаменитые точки по продаже пян-се, сообщает PRIMPRESS.
Долгое время пян-се являлось чуть ли не визитной карточкой города. Корейский фастфуд в виде парового пирожка с капустно-мясной начинкой можно было приобрести практически на каждом углу. Однако разом все точки пян-се в городе куда-то исчезли. Жители долгое время задавались вопросами, куда и почему, и перестали надеяться снова попробовать оригинальное блюдо.
Однако Минпромторг Приморья сообщил, что первая точка по продаже того самого аутентичного пян-се запущена по адресу улица Снеговая, 4а.
Также министерство сообщило, что классический красно-желтый дизайн остался узнаваемым, но стал более современным и претерпел небольшие изменения.