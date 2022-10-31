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1 час назад

Илон Маск устроил вечеринку в замке графа Дракулы

Lenta.ruиещё 1

Основатель Tesla и владелец соцсети Twitter Илон Маск организовал частную вечеринку на Хеллоуин в замке графа Дракулы в Трансильвании. Об этом сообщает Romania Insider.

Илон Маск устроил вечеринку в замке графа Дракулы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самый богатый человек планеты арендовал замок Бран близ румынского города Брашов. В этой крепости, по легендам, ночевал правитель Валахии, воевода Влад III Цепеш, с которого ирландский писатель Брэм Стокер списал образ графа-вампира.

По утверждению портала, на вечеринке присутствовали многие топ-менеджеры из Кремниевой долины. Среди них друг и сооснователь PayPal Питер Тиль, сооснователи Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Кроме того, на праздник была приглашена Анджелина Джоли. В свою очередь, издание Libertatea выяснило, что в аэропорт Бухареста также прилетали Николас Кейдж, Джонни Депп, Элис Купер и Тим Бертон, которых на вертолетах доставили в замок. Для организации вечеринки, подробности которой неизвестны, был нанят режиссер.

Впрочем, по утверждению СМИ, услуга по аренде замка Дракулы на Хеллоуин уже давно появилась на рынке развлечений.

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