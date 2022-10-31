Илон Маск устроил вечеринку в замке графа Дракулы

Основатель Tesla и владелец соцсети Twitter Илон Маск организовал частную вечеринку на Хеллоуин в замке графа Дракулы в Трансильвании. Об этом сообщает Romania Insider.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Самый богатый человек планеты арендовал замок Бран близ румынского города Брашов. В этой крепости, по легендам, ночевал правитель Валахии, воевода Влад III Цепеш, с которого ирландский писатель Брэм Стокер списал образ графа-вампира.