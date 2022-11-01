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2 часа назад

Ученые: на Марсе обнаружены следы древнего океана и рек

Замана

Следы древнего океана были найдены благодаря использованию новых топографических карт красной планеты. С помощью них эксперты смогли разглядеть более 6500 км хребтов, сгруппированных в 20 систем. Как выяснилось, эти структуры в итоге оказались дельтами бывших рек и подводных каналов — остатками береговой линии.

Ученые: на Марсе обнаружены следы древнего океана и рек
Фото: PxherePxhere

Наблюдения подтвердили, что возраст рельефа составляет примерно 3,5 млрд лет со слоем осадочных пород не менее 900 метров, охватывающих сотни тысяч квадратных метров.

Результаты работы говорят о том, что на Марсе когда-то случилось повышение уровня океана, что соответствовало длительному теплому и влажному климату, а не тому, который царит на ней сейчас.

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