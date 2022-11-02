Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
2 часа назад

В Англии дети расплакались, увидев костюм мужчины на Хэллоуин

Газета.Ru

В Англии мужчина, нарядившийся в костюм на Хэллоуин, напугал местных детей, пишет Mirror.

В Англии дети расплакались, увидев костюм мужчины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мужчина, который, как сообщается, бы одет в золотую маску, стоял около дороги, пугая прохожих. Кроме того, его руки были окрашены в ярко-красный цвет, имитирующий кровь. Такая картина негативно сказалась на детях — некоторые из них, видя незнакомца, начинали плакать, рассказали родители.

После многих жалоб делом заинтересовалась полиция. Офицеры сообщили, что сделали мужчине замечание, однако местные жители требуют для него более сурового наказания. Они уверены, что незнакомец может напугать еще много людей.

«Ему сделали строгое замечание по поводу его поведения, и о дальнейших инцидентах не сообщалось», — сообщили в полиции.

Ранее женщина в костюме фоторадара пугала проезжавших мимо водителей на Хэллоуин.

Места,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители