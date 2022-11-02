В Англии дети расплакались, увидев костюм мужчины

В Англии мужчина, нарядившийся в костюм на Хэллоуин, напугал местных детей, пишет Mirror.

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Мужчина, который, как сообщается, бы одет в золотую маску, стоял около дороги, пугая прохожих. Кроме того, его руки были окрашены в ярко-красный цвет, имитирующий кровь. Такая картина негативно сказалась на детях — некоторые из них, видя незнакомца, начинали плакать, рассказали родители.

После многих жалоб делом заинтересовалась полиция. Офицеры сообщили, что сделали мужчине замечание, однако местные жители требуют для него более сурового наказания. Они уверены, что незнакомец может напугать еще много людей.

«Ему сделали строгое замечание по поводу его поведения, и о дальнейших инцидентах не сообщалось», — сообщили в полиции.