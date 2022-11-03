В горных озерах Японии российские ученые обнаружили "дафнию Франкенштейна"

Дафнии D. japonica, обнаруженные специалистами Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, обитают в озерах и болотах острова Хонсю. Вид выделили из проб зоопланктона, переданных японскими коллегами. Российские биологи исследовали внешний вид животных с помощью микроскопа и провели секвенирование их ДНК. Выяснилось, что в генах нового вида одновременно есть «следы» других видов: D. japonica появилась в результате скрещивания представителей D. longispina и D. galeata в далеком прошлом. Ничего подобного ранее для дафний известно не было. Особи отличаются от других представителей рода и по внешнему виду, причем у них есть признаки как группы видов D. galeata, так и группы D. longispina. Они представляют собой своеобразных «чудовищ Франкенштейна», получившихся в результате эксперимента, поставленного природой миллионы лет назад.