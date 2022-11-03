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42 минуты назад

На «Афише» теперь доступны билеты в Мариинский театр

Катерина Саломе

Медиаплатформа «Афиша» расширяет партнерство с театрами Санкт-Петербурга. С октября на afisha.ru можно приобрести билеты на репертуар свыше 20 культурных организаций Санкт-Петербурга. Среди них – Мариинский театр, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Театр имени Ленсовета, ТЮЗ, Молодежный театр на Фонтанке, Театр им. А.Миронова, «Балтийский дом», театр ЛДМ и другие. Билеты на все постановки уже доступны на сайте afisha.ru и в мобильном приложении «Афиши».

На «Афише» теперь доступны билеты в Мариинский театр
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Для зрителей петербуржские театры этой осенью предлагают как зарекомендовавшие себя спектакли, так и премьеры. На сценах Мариинки в ноябре дадут классические постановки, такие как опера «Снегурочка» Римского-Корсакова, балет «Лебединое озеро» Чайковского. В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии 11 и 12 ноября состоятся показы премьерной в этом сезоне пьесы «Мышеловка» по детективу Агаты Кристи. Это самая знаменитая постановка по произведениям писательницы в мире – в Англии она идёт без перерыва уже 70 лет! Также в ноябре продолжаются показы премьеры этого года – пьесы «Сегодня, сто лет назад».

Сейчас билетная платформа «Афиши» насчитывает более 300 партнеров со всей России. С начала осени к ней подключились Александринский театр, «Санктъ-Петербургъ Опера» и другие культурные организации. В настоящее время на «Афише» доступны билеты не только на спектакли, но и на фестивали, выставки и другие важные события.

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