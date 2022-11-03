На «Афише» теперь доступны билеты в Мариинский театр

Медиаплатформа «Афиша» расширяет партнерство с театрами Санкт-Петербурга. С октября на afisha.ru можно приобрести билеты на репертуар свыше 20 культурных организаций Санкт-Петербурга. Среди них – Мариинский театр, Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Театр имени Ленсовета, ТЮЗ, Молодежный театр на Фонтанке, Театр им. А.Миронова, «Балтийский дом», театр ЛДМ и другие. Билеты на все постановки уже доступны на сайте afisha.ru и в мобильном приложении «Афиши».

Для зрителей петербуржские театры этой осенью предлагают как зарекомендовавшие себя спектакли, так и премьеры. На сценах Мариинки в ноябре дадут классические постановки, такие как опера «Снегурочка» Римского-Корсакова, балет «Лебединое озеро» Чайковского. В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии 11 и 12 ноября состоятся показы премьерной в этом сезоне пьесы «Мышеловка» по детективу Агаты Кристи. Это самая знаменитая постановка по произведениям писательницы в мире – в Англии она идёт без перерыва уже 70 лет! Также в ноябре продолжаются показы премьеры этого года – пьесы «Сегодня, сто лет назад».