Кто живет в Лапландии: история и традиции саамов

Таинственные саамы существуют тысячелетиями. В России их осталось около 1,7 тыс. человек. В нашей стране они проживают на Кольском полуострове. Традиции, вера, образ жизни и история этого этноса – уникальны. Как жил и сохранился до нашего времени древний народ – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Кто такие саамы и где они живут

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Далеко на севере, за Полярным кругом, где ночное звездное небо пронзают разноцветные лучи северного сияния, есть таинственная земля – Лапландия. Там на берегах Белого и Баренцева морей живет древний народ – саамы.

Русские и скандинавы называли этих людей до 1930-х годов «лопари». Вероятно, отсюда и название страны – Лапландия. Сами саамы называют свою землю Сампи – «Земля саамов». Между тем Лапландия никогда не была единым государственным образованием. Сейчас она располагается сразу в четырех странах: в Норвегии, Швеции, Финляндии и России (Кольский полуостров). Общая численность населения – от 60 до 80 тыс. человек, из них более 1,7 тыс. живут в нашей стране.

Традиции саамов

Жизнь саамов была окружена легендами и загадками. Небольшого роста, белокожие, голубоглазые, светловолосые люди жили в гармонии с природой и занимались оленеводством, рыболовством, охотой, а также собирали ягоды. С особенным почитанием они относились к оленям: мясо этих животных служило им пищей, а шкура одеждой. Более того, местные легенды повествуют, что этнос произошел от человека-оленя с золотыми рогами.

Сидя у очага, они рассказывали, что когда-то колдунье наскучило находиться в человечьем обличье, и она приняла образ оленихи-важенки. Гуляла с дикими оленями и родила олененка Мяндаша. Он мог быть как в образе человека, так и оленя. Со временем Мяндаш ушел жить в тундру, а жена его, оставшись одна, вышла замуж за охотника, но бедно жили они. Сжалился Мяндаш над ними, подарил лук, стрелы, обучил навыкам охоты, разрешил на оленей охотиться, но и запрет положил – не убивать важенок и вожака диких оленей.

Олени – главное богатство саамов. Их дарили на свадьбах и на рождение ребенка. Кроме того, народ проводил «Оленьи игрища», во время которых, например, мужчины раздевались до пояса, брали оленьи рога в руки и, изображая этих парнокопытных, дрались. Кто побеждал, тот мог выбрать любую понравившуюся девушку.

В наши дни в конце июня – начале июля саамы также проводят традиционные игры. Место их проведение – село Ловозеро, «столице саамов». На мероприятии выступают и народные коллективы, и приглашенные.

Также отмечался и «Медвежий праздник». Медведь у древнего народа считается тотемным животным. Охотиться на него можно было раз в год. Убивать хозяина леса шли всем погостом, впереди двигался шаман, за ним охотник, а затем тот, кто будет разделывать мясо. Следом шли женщины. Охотник должен одним ударом попасть в сердце зверю. В другие дни медведя нельзя было трогать. Для саамов это полубожество, так же как и олень.

«Город лапландских колдунов»

Саамы издревле славились своими магическими способностями. Считалось, что среди них много колдунов. Еще английский драматург Уильям Шекспир в «Комедии ошибок» писал: «Заехал я в страну воображенья? Иль город здесь лапландских колдунов?»

Более того, согласно преданию, о чародеях и ведьмах с Севера известно было и царю Ивану Грозному. Когда правитель занемог, он велел доставить ему множество кудесников. 60 колдунов содержались в Москве под стражей. Однако их предсказания были неутешительны: царь скончался.

У саамов в каждой семье был свой шаман. Он исполнял несколько функций. Одна из них – посредничество между людьми и богом. Другая – врачевание, в том числе и души. Шаман выходил в астрал, где находил духовного помощника и спрашивал, будет ли этот человек жить. Так он узнавал, стоит ли больному дальше лечиться или пора прощаться.

Также у саамов существовали и языческие идолы. Это фигуры из дерева или камня. Наибольшей известностью пользовались камни – сеиды. Северный народ просил у них сил, защиты, а взамен клали к их подножию оленьи рога, жир, рыбу.

Когда на Кольский полуостров пришло христианство, то саамы начали посещать православные церкви, изучать русский язык, но в домах они прятали свой бубен, ставили своего маленького идола или сшитую своими руками куклу – оберег дома, и, приходя из церкви, они просили прощения у своих идолов.

В наше время представители древней народности не отказываются от своих традиционных языческих верований. Они и сейчас, когда рассердятся, призывают своих саамских богов. Однако местные это не афишируют. Как «ФедералПресс» рассказали представители семьи потомственных саамов, на семейных мероприятиях некоторые люди из этого народа до сих пор разжигают костры и садятся в круг.

Жилище и одежда саамов

«Лопарь живет по рыбе и по оленю», – записал слова саамов во время путешествия по Северу писатель Михаил Пришвин. До середины XX века представители этого этноса жили то в летних, то в зимних поселениях-погостах. Зимние обустраивали в местах богатых ягелем, которым питались олени, а летом народ перебирался к местам рыбного промысла.

Летнее сооружение – куваксу – напоминало чум. Его покрывали оленьими шкурами, а сейчас брезентом. Еще один вид жилища – вежа. Оно состоит из деревянного каркаса, который покрывался берестой и дерном. Также жили саамы в деревянных срубах без фундамента и чердака, но с печью в виде камина. Такой дом назывался «тупа».

От северных ветров народ спасала длинная куртка, сшитая из овечьих или оленьих шкур мехом внутрь, – торк. Также носили и длинную прямую шубу с высоким воротником, сшитую из шкур мехом наружу – печок. Его шили без капюшона, но со стоящим воротником, который затягивался при помощи плетеного шнурка.

Летом носили длинную рубаху с невысоким стоячим воротником и небольшим разрезом в виде планки с пуговицами – юпу. Также из оленьих шкур делали обувь: длинные сапоги с заостренными приподнятыми кверху носками – яры и короткие башмаки – кеньги. Саамские женщины на Кольском полуострове носили головной убор «шамшура», а девушки – перевязку. Кроме того, саамки надевали поверх шамшуры и перевязки пестрый платок.

Семейный уклад саамов

Саамы жили поселениями-погостами по 80 – 150 человек. Мужчина был добытчиком, женщина хранила дом, поднимала детей. Пара совместно занималась промыслом.

При этом у кольских представителей этого этноса был матриархат. В этом народе уверены, что у женщины душа сильнее. Как рассказали «ФедералПресс» в семье потомственных саамов Яковлевых, и в наше время, каким бы самостоятельным мужчина ни был, без своей жены он не сделает и шагу. Они ставят на пьедестал женщину и считают необходимым с ней во всем советоваться.

Именно поэтому дамам разрешено было шаманить, то есть становиться нойдами. Если в семье за связь с духами отвечал мужчина, то обязательно ему ассистировала представительница прекрасного пола. Она могла, например, играть в бубен, под звуки которого шаман уходил в транс. Возвращаясь, нойд рассказывал ей, что видел, а толковали увиденное они вместе.

Лепешки с мозгами и блины с кровью – что едят саамы

Традиционное блюдо саамов – суп из оленины, бурдух. Его делают по разным рецептам. Вот один из них: в наваристый из оленьего мяса бульон кладется немного ржаной муки и соли, а также добавляется 2-3 чайные чашки тертых сырых ягод вороники или морошки. Получается цветная сладко-соленая масса.

Кроме оленьего мяса, употребляли и олений жир. Особым деликатесом был олений язык, костный мозг и печень. С оленьими мозгами делали лепешки, а на крови этих животных замешивали блины. «Они получались пышными, мягкими и очень вкусными», – пишет в своей книге «Кольское застолье» краевед Евгения Пация.

Из ягод саамы предпочитают морошку, воронику и бруснику. Из этих даров леса готовят варенье, кисели и пекут пироги. Также они ели соленую рыбу: хариусов, налимов, окуней, щук и других. Из них готовят всевозможные пироги. В народе сохранился и рецепт ржаной лепешки с рыбьей икрой – рисськ. Чаще всего используют икру щуки. В пищу идет и лесная дичь: куропатки, рябчики, тетерева.

Как помогают коренному малочисленному народу

Сейчас саамы являются коренным малочисленным народом России. В нашей стране они преимущественно проживают в селе Ловозеро. Там их более 800 человек. Всего же в России их 1771. Между тем, как «ФедералПресс» уточнили в Федеральном агентстве по делам национальностей, в ведомство к середине октября поступило 207 заявлений с просьбой принять их в число саамов. Из этого количества обращений 189 были включены в перечень малочисленных народов, а 18 заявлений находятся на рассмотрении.

Правительство региона оказывает поддержку саамам. Ведь на территории региона 41 саамская община. 9 из них арендуют лесные участки под выпас оленей, а 5 – рыболовные участки на Белом море и озерах. На развитие оленеводства выделили 65,7 млн рублей. Кроме того, представителям народа выдаются квоты на рыболовство.

Также в 2022 году более 2,4 млн рублей отдано на реализацию 3 проектов: «Культурный код национальных традиций: ребрендинг в современных тенденциях», «Ажьянна тедтвудт», «Создание компьютерной игры для изучения саамского языка».