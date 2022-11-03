Названы города, где чаще всего обращаются к психологу

В 2022 году значительно вырос спрос на услуги психотерапевтов. Аналитики выяснили, в каких городах чаще всего обращались к специалистам.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«У жителей Курска спрос на услуги психологов вырос в 2 раза (+99 %)», – заявляется в исследовании.

В Вологде спрос на ментальных специалистов вырос на 86 %, в Мурманске на 79 %, а в Якутии на 76 %.