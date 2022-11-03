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3 часа назад

Эксперты назвали города, где чаще всего обращаются к психологу

РИА "ФедералПресс"

В 2022 году значительно вырос спрос на услуги психотерапевтов. Аналитики выяснили, в каких городах чаще всего обращались к специалистам.

Названы города, где чаще всего обращаются к психологу
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У жителей Курска спрос на услуги психологов вырос в 2 раза (+99 %)», – заявляется в исследовании.

В Вологде спрос на ментальных специалистов вырос на 86 %, в Мурманске на 79 %, а в Якутии на 76 %.

Также обращаться к психологам и психоаналитикам начали в Чувашии, Костроме, Тамбове, Пскове и на Камчатке. В среднем по стране с начала года популярность таких специалистов выросла на 11 %, передает «Газета.ru».

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