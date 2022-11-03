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28 минут назад

Ночь искусств 2022: даты, мероприятия

Катя Кобышева

В 2022 году всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 4 и 5 ноября. Этот год для акции станет юбилейным — первую «Ночь искусств» провели десять лет назад. За это время у акции появилась масса поклонников. На этот раз «Ночь искусств» будет посвящена русской культуре и классическому искусству.

Ночь искусств 2022: даты, мероприятия
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Рамблер» рассказывает, куда стоит пойти и что посмотреть в Москве. Кстати, средства, вырученные за билеты на платные показы, будут направлены на помощь жителям присоединенных территорий.

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Неустаревающая классика

На одной центральных площадок акции — в концертном зале «Зарядье» — 4 ноября пройдет благотворительный концерт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. В программе произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Свиридова.

igormorozovtenor.ru

Для зрителей также выступят Игорь Морозов (тенор) и Максим Перебейнос (баритон) — солисты музыкального театра «Геликон-опера».

helikon.ru
  • Начало: в 22:00.
  • Вход: билеты можно купить на сайте концертного зала «Зарядье».

Музыка из фильмов

В кинотеатре «Космос» 4 ноября прозвучит музыка из любимых фильмов, которые стали узнаваемыми в том числе благодаря композиторам и исполнителям. «Я шагаю по Москве», «Нежность, «Красавица Москва» и другие культовые песни исполнят известные актеры, певцы и музыканты: Анастасия Макеева, Валерия Ланская, Алексей Гоман.

  • Начало: в 21:00.
  • Вход: бесплатный, но по предварительной регистрации.

Поэтическая гостиная

Концерт «Музыкально-поэтическая гостиная “Ночь искусств” с “Очарованием”» пройдет 4 ноября в Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко. Зрители услышат авторские стихи, русские романсы и лирические песни.

  • Начало: в 18:00.
  • Вход: по предварительной регистрации, мероприятие бесплатное.

Органный концерт

Кто хотя бы раз в жизни слышал живое звучание органа, непременно захочет повторить этот опыт. Такая возможность представится 4 ноября в Доме Гоголя на Никитском бульваре, где пройдет концерт органной музыки. Прозвучат произведения Мендельсона, Грига, Сен-Санса, Луи Вьерна и Баха.

  • Начало: в 21.30.
  • Вход: бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте Дома Гоголя.

Дворянская усадьба

В музее-усадьбе «Кусково» для гостей приготовили настоящую интерактивную программу: концерт «Молодежной филармонии», мастер-классы, викторины и не только. Мероприятия рассчитаны и на взрослых, и на детей.

  • Начало: в 18:00.
  • Вход: на мероприятия свободный, но нужно купить билет в музейный комплекс.

Народная музыка

Если вы не считаете себя поклонником фольклорной музыки, вам обязательно стоит 4 ноября сходить на концерт «Вечерние наигрыши» в Музей русской гармоники Альфреда Мирека — филиал Мемориального музея А.Н. Скрябина. И тогда вы наверняка измените свое мнение. Вы услышите наигрыши, исполненные на русских региональных гармониках, в авторских обработках, народные песни и известные мелодии для аккордеона.

  • Начало: в 19:00.
  • Вход: бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте Музея А.Н. Скрябина

Это далеко не полный список мероприятий, в планах — концерты, спектакли, экскурсии, выставки, мастер-классы, поэтические встречи, а также литературные балы. Всего будет задействовано более 200 городских площадок, включая музеи, галереи, библиотеки. Полную афишу можно найти на официальном сайте акции «Ночь искусств».

Места,Луи Вьерн,Василий Нестеренко,Максим Перебейнос,Анастасия Макеева,Владимир Федосеев,Игорь Морозов,Валерия Ланская,Алексей Гоман,
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