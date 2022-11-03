Ночь искусств 2022: даты, мероприятия

В 2022 году всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 4 и 5 ноября. Этот год для акции станет юбилейным — первую «Ночь искусств» провели десять лет назад. За это время у акции появилась масса поклонников. На этот раз «Ночь искусств» будет посвящена русской культуре и классическому искусству.

«Рамблер» рассказывает, куда стоит пойти и что посмотреть в Москве. Кстати, средства, вырученные за билеты на платные показы, будут направлены на помощь жителям присоединенных территорий.

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Неустаревающая классика

На одной центральных площадок акции — в концертном зале «Зарядье» — 4 ноября пройдет благотворительный концерт Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева. В программе произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина, Свиридова.

igormorozovtenor.ru

Для зрителей также выступят Игорь Морозов (тенор) и Максим Перебейнос (баритон) — солисты музыкального театра «Геликон-опера».

helikon.ru

Начало: в 22:00.

Вход: билеты можно купить на сайте концертного зала «Зарядье».

Музыка из фильмов

В кинотеатре «Космос» 4 ноября прозвучит музыка из любимых фильмов, которые стали узнаваемыми в том числе благодаря композиторам и исполнителям. «Я шагаю по Москве», «Нежность, «Красавица Москва» и другие культовые песни исполнят известные актеры, певцы и музыканты: Анастасия Макеева, Валерия Ланская, Алексей Гоман.

Начало: в 21:00.

Вход: бесплатный, но по предварительной регистрации.

Поэтическая гостиная

Концерт «Музыкально-поэтическая гостиная “Ночь искусств” с “Очарованием”» пройдет 4 ноября в Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко. Зрители услышат авторские стихи, русские романсы и лирические песни.

Начало: в 18:00.

Вход: по предварительной регистрации, мероприятие бесплатное.

Органный концерт

Кто хотя бы раз в жизни слышал живое звучание органа, непременно захочет повторить этот опыт. Такая возможность представится 4 ноября в Доме Гоголя на Никитском бульваре, где пройдет концерт органной музыки. Прозвучат произведения Мендельсона, Грига, Сен-Санса, Луи Вьерна и Баха.

Начало: в 21.30.

Вход: бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте Дома Гоголя.

Дворянская усадьба

В музее-усадьбе «Кусково» для гостей приготовили настоящую интерактивную программу: концерт «Молодежной филармонии», мастер-классы, викторины и не только. Мероприятия рассчитаны и на взрослых, и на детей.

Начало: в 18:00.

Вход: на мероприятия свободный, но нужно купить билет в музейный комплекс.

Народная музыка

Если вы не считаете себя поклонником фольклорной музыки, вам обязательно стоит 4 ноября сходить на концерт «Вечерние наигрыши» в Музей русской гармоники Альфреда Мирека — филиал Мемориального музея А.Н. Скрябина. И тогда вы наверняка измените свое мнение. Вы услышите наигрыши, исполненные на русских региональных гармониках, в авторских обработках, народные песни и известные мелодии для аккордеона.

Начало: в 19:00.

Вход: бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте Музея А.Н. Скрябина