В Италии прошла новая традиционная сырная гонка

В итальянском городе Вольтерра прошла новая ежегодная сырная гонка, сообщает «МИР 24». Участники соревнований должны были провести большой круглый ломтик сыра по полосе препятствий с помощью двух деревянных лопаток. Трасса для игроков была выстроена на холме, поэтому от них требовались большая ловкость и умение быстро бегать.

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Интриги добавляло и то, что передвигать свой круг можно было только более длинной лопаткой. Короткой разрешалось лишь поднять его, если он упал. Победитель получал в награду большой круг вкусного сыра. При этом все участники гонки и даже зрители должны были носить на время игры исторические костюмы. Организаторы объяснили это тем, что такая необычная забава уходит своими корнями ещё в Средневековье.