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1 час назад

В Италии прошла новая традиционная сырная гонка

Rosng.ru

В итальянском городе Вольтерра прошла новая ежегодная сырная гонка, сообщает «МИР 24». Участники соревнований должны были провести большой круглый ломтик сыра по полосе препятствий с помощью двух деревянных лопаток. Трасса для игроков была выстроена на холме, поэтому от них требовались большая ловкость и умение быстро бегать.

В Италии прошла новая традиционная сырная гонка
Фото: Rosng.ruRosng.ru

Интриги добавляло и то, что передвигать свой круг можно было только более длинной лопаткой. Короткой разрешалось лишь поднять его, если он упал. Победитель получал в награду большой круг вкусного сыра. При этом все участники гонки и даже зрители должны были носить на время игры исторические костюмы. Организаторы объяснили это тем, что такая необычная забава уходит своими корнями ещё в Средневековье.

Победителем гонки стал Эдуардо Стефанини. Сам мужчина рассказал, что участвовал в этом состязании уже третий раз и побеждал два года подряд. Однако, по его словам, на этот раз он был не уверен в своей победе из-за сложной трассы и достойных конкурентов.

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