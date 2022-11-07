В Европе чаще всего не устанавливают пластиковые окна. Почему так?

В европейских странах пластиковые окна стали использовать с 1960-х годов, тогда как в России - только с середины 1990-х. Тем не менее сегодня в Европе вы не так уж часто встретите подобные окна. С чем же связано такое решение?

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Поливинилхлорид был создан химиком Регнальду в 1835 году. Однако производить этот материал и делать из него разные вещи стали лишь в 1931 году. Самая первая конструкция окна из данного материала появилась в 1952 году благодаря Хайнцу Паше, немецкому инженеру-конструктору. В Германии самые первые пластиковые окна начали ставить в 1959 году.

Что касается России и стран СНГ, то подобные окна появились там в 80-е годы. Серийное же производство началось в 1990-х годах. Тогда же пластиковые окна начали приобретать популярность среди населения.

У современных пластиковых окон немало плюсов. Например, они могут защитить от шума, пыли, улучшают теплоизоляцию, имеют длительный срок службы, очень прочные. К тому же их не нужно постоянно красить, покрывать лаком, заклеивать на зимнее время. Но в европейских странах всё равно от таких окон пытаются отказаться.

К примеру, в Германии из дерева изготовлены 70 % окон в жилых домах, в Норвегии - более 70 %, в Швеции - 76 %, в Финляндии - более 80 %.

Объясняется это, прежде всего, заботой жителей Европы о здоровье. Дерево - это всё же натуральный материал в отличие от пластика. К тому же в состав пластика входит множество опасных для здоровья веществ, а также тяжёлые металлы, фталаты (которые способны привести к различным заболеваниям), стабилизаторы. Согласно результатам одного исследования, проведённого на животных, воздействие фталатов может повысить вероятность столкнуться с болезнями сердца, щитовидной железы, вызвать рак.

А ещё пластик проблематичен в плане утилизации. А в европейских странах об окружающей среде очень заботятся.