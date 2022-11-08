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1 час назад

Под древним египетским храмом найден тоннель, который может вести к гробнице Клеопатры

Телеканал «Наука»иещё 1

Под древним египетским храмом Тапосирис Магна, Великой гробницей Осириса, был обнаружен туннель, который может вести к давно потерянному захоронению последней египетской правительницы Клеопатры. Вырезанный в скале в 13 метрах под храмом, он простирается почти на 1,5 километра, имеет ширину около 2 метров, пишет Daily mail со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Под древним египетским храмом найден тоннель, который может вести к гробнице Клеопатры
Фото: Телеканал «Наука»Телеканал «Наука»

Археолог Кэтлин Мартинес из Университета Сан-Доминго (Доминиканская республика) более десяти лет убеждена, что Клеопатра и ее возлюбленный Марк Антоний были погребены именно под этим храмом.

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«Вероятность того, что царица похоронена там, составляет, наверное, 1%, но если это так, это будет самым важным археологическим открытием XXI века. После того, как Марк Антоний покончил с собой после поражения от Октавиана, но до своего собственного самоубийства, Клеопатра разработала подробный план того, как их нужно похоронить. Клеопатра договорилась с Октавианом, чтобы позволить похоронить его в Египте. Она мечтала воспроизвести легенду об Изиде и Осирисе. Значение культа Осириса в том, что он дарует бессмертие. После их смерти боги позволили бы Клеопатре вечно жить с Антонием в другой форме существования», — говорит Мартинес.

Бригады, работавшие под храмом Тапосирис Магна, обнаружили часть туннеля, который когда-то был затоплена водами Средиземного моря, несколько гончарных сосудов, прямоугольный блок известняка и глухую скважину. Исследовательская группа считает, что фундамент храма Тапосирис Магна, расположенный недалеко от древней египетской столицы Александрии, оказался под водой из-за по крайней мере 23 землетрясений, обрушившихся на египетское побережье между 320 и 1303 годами нашей эры.

Мартинес также обнаружила внутри храма несколько важных артефактов, в том числе монеты с изображениями и именами Клеопатры, Александра Македонского и несколько голов от статуэток, а также статуи богини Изиды.

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