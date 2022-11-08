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2 часа назад

Страны, где лишний вес считается нарушением закона: видео

Стелла Шмель

Существуют страны, где правительство борется с лишним весом граждан на государственном уровне.

Проблема избыточного веса касается большого количества людей по всему миру. С одной стороны, вес является личным делом каждого человека, однако власти некоторых стран стараются не допускать обострения проблемы. Поэтому они вводят законы в сфере здравоохранения, которые призваны помочь контролировать такую проблему, как избыточный вес граждан.

Подробнее о том, в каких странах с лишним весом борются на законодательном уровне, смотрите в видео.

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