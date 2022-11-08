Британка нашла во время прогулки по пляжу желудок кита

Жительница Британии нашла во время прогулки по пляжу непонятную однородную массу, которая оказалась желудком кита, пишет Daily Star.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Как рассказала Хелен Марлоу, она выгуливала собаку, когда наткнулась на большую белую бесформенную массу. Вещество, по словам британки, не имело неприятного запаха, поэтому она подошла поближе, сделала несколько фотографий находки и опубликовала их в соцсетях.

"Я понятия не имела, что это такое, просто это выглядело как огромная масса чего-то органического", - рассказала она.