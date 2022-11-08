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2 часа назад

Британка нашла во время прогулки по пляжу желудок кита

Газета.Ru

Жительница Британии нашла во время прогулки по пляжу непонятную однородную массу, которая оказалась желудком кита, пишет Daily Star.

Британка нашла во время прогулки по пляжу желудок кита
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала Хелен Марлоу, она выгуливала собаку, когда наткнулась на большую белую бесформенную массу. Вещество, по словам британки, не имело неприятного запаха, поэтому она подошла поближе, сделала несколько фотографий находки и опубликовала их в соцсетях.

"Я понятия не имела, что это такое, просто это выглядело как огромная масса чего-то органического", - рассказала она.

Эксперты в комментариях пришли к выводу, что Марлоу наткнулась на желудок кита, погибшего, видимо, недалеко от побережья. Судя по всему, кит уже начал разлагаться, а его останки разнесло волнами и вымыло на берег. Ранее житель Уэльса нашел на пляже кокаин стоимостью около $102 млн.

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