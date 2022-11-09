Фотограф нашел трамвайный вагон начала ХХ века в лесу под Страсбургом

Трамвайный вагон начала ХХ века нашел в лесу под французским Страсбургом фотограф Седрик Шелль, передает телеканал BFMTV.

Фото: Мир24 Мир24

Фотограф отправился в один из лесных массивов региона Эльзас по заданию туристического ведомства. Во время похода Шелль издалека увидел очертания желтой фигуры и, приблизившись, рассмотрел старый трамвайный вагон, который был наполовину скрыт деревьями и листвой.

«Я увидел заброшенный желтый трамвай и задал себе много вопросов. Я был намерен увековечить этот момент, но понятия не имел, почему этот вагон оказался здесь», – заявил фотограф в интервью BFM Alsace.

Шелль разместил фотографию с трамваем в соцсетях и получил в ответ десятки сообщений от энтузиастов и сотрудников CTS (Транспортной компании Страсбурга). Фотограф узнал, что трамвай датируется началом XX века, примерно 1908 годом. В 1960 году в Страсбурге прекратилось движение этого вида транспорта, трамваи заменили автобусы. Несколько вагонов выкупили частные лица. Некоторые из владельцев решили разместить вагоны в эльзасских лесах в качестве охотничьих сторожек или пунктов наблюдения за животными.

С фотографом также связался внук человека, которому принадлежал этот трамвай. Он рассказал, что его дед вырыл рядом с вагоном пруд, чтобы сделать его местом отдыха. После смерти владельца этот участок продали немецкому журналисту. В результате земля оказалась заброшенной.

Отмечается, что трамвай до сих пор находится в хорошем состоянии. Но его ярко-желтый цвет не является оригинальным. Фотограф получил подтверждение, что вагон был перекрашен.