Волка впервые заметили на территории обитания тигров и леопардов в Приморье

Впервые на территории национального парка «Земля леопарда» зафиксировали волка. Хищник был обнаружен во время проведения мониторинга пожароопасной обстановки.
Специалисты отмечают, что ранее здесь волки никогда не встречались из-за высокой плотности амурского тигра и дальневосточного леопарда. Сотрудники нацпарка предположили, что хищник пришел с севера, со стороны Уссурийска.
Они также добавили, что появление волка на территории, где обитают дикие кошки, является уникальным событием.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье снимут сериал об известном исследователе Дальнего Востока – Владимире Арсеньеве.