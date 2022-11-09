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2 часа назад

Волка впервые заметили на территории обитания тигров и леопардов в Приморье

РИА "ФедералПресс"

Впервые на территории национального парка «Земля леопарда» зафиксировали волка. Хищник был обнаружен во время проведения мониторинга пожароопасной обстановки.

Волка впервые заметили на территории обитания тигров и леопардов в Приморье
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Специалисты отмечают, что ранее здесь волки никогда не встречались из-за высокой плотности амурского тигра и дальневосточного леопарда. Сотрудники нацпарка предположили, что хищник пришел с севера, со стороны Уссурийска.

Они также добавили, что появление волка на территории, где обитают дикие кошки, является уникальным событием.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье снимут сериал об известном исследователе Дальнего Востока – Владимире Арсеньеве.

Места,Владимир Арсеньев,
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