Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
2 часа назад

Телеведущая Лена Летучая рассказала о минусах жизни в Москве

Мира Маркина

В своем Telegram-канале телеведущая Елена Летучая порассуждала о жизни в Москве. Звезда отметила, что жизнь большинства людей в Москве не имеет ничего общего со стереотипами о ней.

Летучая опровергла стереотип о “зажравшихся москвичах”
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ведущую задели слова одного из фолловеров о “зажравшихся москвичах”. По мнению Летучей, многим приходится выживать в Москве и каждый день бороться за “место под солнцем”. Елене самой пришлось пройти через это.

“Я так же, как и тысячи ребят из регионов, приехала сюда, работала 24 на 7 и снимала квартиру, на которую уходила большая часть зарплаты”, — призналась ведущая.

Летучая назвала самые красивые места России

Без покровителей движение по карьерной лестнице часто прекращается, отметила Елена. И многим приходится пройти через обман, сокращения и недостойную затраченного труда оплату, чтобы наконец обрести хорошую работу.

Растущие цены на жилье и продукты тоже омрачают жизнь горожан, подчеркнула Летучая.

Ранее “Рамблер” рассказывал о недостатках москвичей, по мнению Лены Катиной.

Места,Елена Летучая,Лена Катина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители