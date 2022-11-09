Летучая опровергла стереотип о “зажравшихся москвичах”

В своем Telegram-канале телеведущая Елена Летучая порассуждала о жизни в Москве. Звезда отметила, что жизнь большинства людей в Москве не имеет ничего общего со стереотипами о ней.

Ведущую задели слова одного из фолловеров о “зажравшихся москвичах”. По мнению Летучей, многим приходится выживать в Москве и каждый день бороться за “место под солнцем”. Елене самой пришлось пройти через это.

“Я так же, как и тысячи ребят из регионов, приехала сюда, работала 24 на 7 и снимала квартиру, на которую уходила большая часть зарплаты”, — призналась ведущая.

Без покровителей движение по карьерной лестнице часто прекращается, отметила Елена. И многим приходится пройти через обман, сокращения и недостойную затраченного труда оплату, чтобы наконец обрести хорошую работу.