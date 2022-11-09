Ученые рассказали о поиске "инопланетной" жизни в тоннелях под Альпами

Ученые ведут поиски древнейших следов живых организмов глубоко под Альпийскими горами. Об этом сообщает Space.com, который взял интервью у Кары Магнабоско, геобиолога из Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

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Туннель Бедретто — это заброшенный путь к железнодорожному туннелю под горной цепью Сен-Готард в Швейцарских Альпах. В районе этого тоннеля и в других подземных регионах Магнабоско собирает образцы "запечатанной" воды, которые не контактировали с поверхностью миллионы лет, и ищет в них древние микроорганизмы. Эти микроорганизмы должны иметь анаэробный метаболизм - то есть, обходиться без кислорода, поглощать углекислый газ и другие растворенные в воде элементы, не используя при этом энергию света.

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Ученые предполагают, что такие организмы должны быть похожи на древнейшую жизнь на Земле, которая возникла в период, когда свободного кислорода в атмосфере и воде практически не было. Схожий облик, вероятно, должна иметь и инопланетная жизнь, в том числе на Марсе и спутниках планет-гигантов. Помимо этого, смысл есть и у анализа древних безжизненных образцов.

"По сути, мы хотим понять, что может существовать на пока еще безжизненной планете, где есть лишь химические реакции "воды и камня", и сравнить это с тем состоянием, когда жизнь уже есть. Именно эти данные мы можем получить из-под земли", - пояснил ученый.

Исследуемая вода существенно отличается от современной - в ней значительно меньше кислорода и больше соли. В основном возраст воды тоннеля Бедретто не превышает 300 млн лет, но в других областях Земли, в Южной Африке и Канаде, есть пещеры с водой возрастом около миллиарда лет. Попавшие в такие воды микробы развивались без контакта с поверхностью планеты более четверти времени существования жизни на Земле (жизнь зародилась более трех с половиной миллиардов лет назад). Интересно, что в таких образцах число живых клеток на миллилитр может быть в десятки тысяч раз меньше, чем в привычной нам воде.