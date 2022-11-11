Сильнейшие землетрясения за последние 100 лет

Сильнейшие землетрясения, как правило, происходят в разломах земной коры, расположенных близко к поверхности, что приводит к крупнейшим сотрясениям на уровне земли. Самое сильное землетрясение в истории, когда-либо зарегистрированное, было с магнитудой 9,5 в Чили в 1960 году.

Фото: Wikipedia.org Wikipedia.org

Землетрясения случаются на границах тектонических плит, участков земной коры, расположенных поверх ее жидкой мантии. Они могут происходить во время субдукции, когда одна плита подталкивается под другую плиту или когда плиты скользят друг мимо друга. Движения тектонических плит обычно очень медленные, со скоростью всего 1 см в год, но во время землетрясения плиты могут прыгать на несколько метров друг от друга за считанные секунды.

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Технология наблюдения землетрясений восходит к 132 году нашей эры. Тогда китайский философ Чанг Хэн изобрел первый сейсмометр, который был способен обнаруживать землетрясения на расстоянии 400 миль. Сегодня сейсмометры невероятно чувствительны и могут обнаружить эпицентр землетрясения — место, где оно возникло — на десятки километров вглубь земной коры. «Рамблер» расскажет о самых мощных землетрясениях за последние 100 лет.

Разрушения в Китае

Wikipedia

Землетрясение, которое произошло в отдаленной китайской провинции Ганьсу в конце 1920 года, стало вторым по мощности смертоносным землетрясением в мире в двадцатом веке. Оно произошло вечером 16 декабря в сельском округе Хайюань в результате чего погибло более 200 000 человек и были нанесены серьезные разрушения на площади 20 000 квадратных километров. Толчки магнитудой 8,5 произошли на глубине около 15 км, а повторные толчки последовали в течение трех лет.

Землетрясение в Хонсю

Wikipedia.org

Землетрясение поразило равнину Канто на главном японском острове Хонсю 1 сентября 1923 года. По разным данным, продолжительность землетрясения составляла от четырех до десяти минут.

Землетрясение имело магнитуду 7,9 балла с очагом глубоко под островом Идзу-Осима в заливе Сагами .Причиной стал разрыв части конвергентной границы , где Филиппинская морская плита погружается под Охотскую плиту по линии Сагамиского прогиба.

Поскольку землетрясение произошло, когда люди готовили еду, многие погибли в результате вспыхнувших крупных пожаров. Пожары начались сразу после землетрясения и переросли в огненные бури, охватившие города. Многие люди погибли, когда их ноги застряли в тающем асфальте. Самое большое количество жертв были вызваны огненным вихрем, охватившим бывший склад армейской одежды в центре Токио, где сгорело около 38 000 человек. Общее число жертв достигло 105-142 тысяч человек.

Самое мощное землетрясение

Pierre St. Amand

В 19:11 22 мая 1960 года произошло самое мощное из когда-либо зарегистрированных землетрясений, имевшее магнитуду 9,5. Оно ударил недалеко от Лумако, к югу от Сантьяго, Чили, и продлился в общей сложности около 10 минут. Разрыв произошел на глубине около 25 км от поверхности. Тогда землетрясение в Чили унесло жизни около 5700 человек.

Цунами и атомная катастрофа

U.S. Navy photo

11 марта 2011 года в Японии произошло самое сильное землетрясение за всю ее историю. Землетрясение произошло в северной части Тихого океана, в 130 километрах к востоку от Сендая, крупнейшего города региона Тохоку, северной части острова Хонсю. Землетрясение в Тохоку вызвало цунами. Цунами в Тохоку произвело волны высотой до 40 метро Более 450 000 человек остались без крова в результате цунами, более 15 тысяч погибло. Помимо тысяч разрушенных домов, предприятий, дорог и железных дорог, цунами вызвало расплавление трех ядерных реакторов на АЭС Фукусима-дайити. Атомная катастрофа на Фукусиме привела к выбросу токсичных радиоактивных материалов в окружающую среду и вынудила тысячи людей покинуть свои дома и предприятия.

Что потрясло весь индийский океан

David Rydevik

26 декабря 2004 года в 7:59 произошло землетрясение магнитудой 9,1 — одно из крупнейших за всю историю наблюдений. Оно разорвало подводный разлом в Индийском океане, толкнув массивный столб воды к берегам. Цунами стало самым разрушительным в истории человечества, унесшим ошеломляющие 230 000 жизней за считанные часы.

Город Банда-Ачех на северной оконечности Суматры находился ближе всего к эпицентру мощного землетрясения, и первые волны появились всего через 20 минут. Почти невозможно представить себе 30-метровую бурлящую волну воды, которая поглотила прибрежный город с населением 320 000 человек, мгновенно убив более 100 000 мужчин, женщин и детей. Здания, сложенные, как карточные домики, деревья и автомобили были унесены масляно-черными порогами, и почти никто из попавших в потоп не выжил.

Следующим был Таиланд. Волны двигались со скоростью 805 км в час через Индийский океан. Так, цунами обрушилось на прибрежные провинции Пханг Нга и Пхукет уже через полтора часа. Несмотря на то, что все-таки было время, местные жители и туристы были застигнуты врасплох. Число погибших в Таиланде составило почти 5400 человек, в том числе 2000 иностранных туристов.

Через час на противоположной стороне Индийского океана волны обрушились на юго-восточное побережье Индии в районе города Ченнаи, отбросив забитую обломками воду на километры вглубь суши и убив более 10 000 человек. Но некоторые из худших разрушений были зарезервированы для островного государства Шри-Ланка, где более 30 000 человек были смыты волнами, а сотни тысяч остались без крова.

Разрушенное Гаити

Logan Abassi / UNDP Global