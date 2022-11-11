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46 минут назад

На премьере «Волшебного зонтика» в Московском театре иллюзии произойдут неожиданные превращения и исчезновения

Партнерский материал

Московский театр иллюзии представит премьеру спектакля «Волшебный зонтик» по мотивам сказок Ганса-Христиана Андерсена 16, 17, 18 декабря 2022 года.

На премьере «Волшебного зонтика» в Московском театре иллюзии произойдут неожиданные превращения и исчезновения
Фото: предоставлено пресс-службойпредоставлено пресс-службой

В основу постановки положены всем известные рассказы великого датского писателя. Среди них - «Оле Лукойе», «Пастушка и трубочист», «Цветы маленькой Иды», «Оловянный солдатик» и др. Вместе с персонажами любимых детских сказок зрители побывают на волшебном балу цветов, прогуляются по крышам ночного Копенгагена и поразятся преданности рыцаря, отдавшего свое сердце изящной бумажной балерине.

Каждая история будет чудесным образом возникать перед глазами публики прямо из таинственного зонтика Оле-Лукойе. Всякий раз, когда хранитель детских снов будет раскрывать свой волшебный зонтик, на сцене будет разворачиваться очередной сюжет. Каждая история будет подаваться с помощью выразительных средств иллюзионного жанра — видеоэффектов, сменяющихся декораций, ментальной магии, необычных трансформаций, неожиданных исчезновений и превращений.

Напомним, что в октябре 2022 года Государственный Московский театр иллюзии справил новоселье в здании бывшего кинотеатра «Владивосток». Театральные службы переехали с улицы Вешняковской в отремонтированное помещение в районе Перово по адресу: улица Лазо, дом 3. Поскольку здание кинотеатра сильно обветшало, единственным способом сохранить его и вернуть возможность снова проводить в нём культурно-зрелищные мероприятия стала масштабная реконструкция. Помещение было решено отдать Московскому театру иллюзии.

В обновлённом зале Московского театра иллюзии артистов ждет вся необходимая инфраструктура для создания впечатляющих выступлений. Например, для проекции постановочных элементов задействован мультимедийный экран, а для освещения сцены дополнительно используется светодинамическое оборудование.

Режиссёр-постановщик - Евгения Белолипская, музыкальное оформление - Денис Новиков, художник по костюмам и сценография - Наталья Амирджанян, видео-анимация – В. Алексеев. В ролях: Оле Лукойе — А. Ермак; Кукла Софи и Пастушка — Н. Гусакова; Трубочист — В. Таукчи; Китайский болванчик — С. Юдин; Черт из табакерки — И Тюнин; Оловянный солдатик — Р. Надралиев; Балерина - Е. Бурлака. Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут без антракта

Премьерные показы спектакля «Волшебный зонтик» пройдут:

16 декабря в 19.00;

17 и 18декабря в 12.00.

Больше информации на сайте.

Денис Новиков,
18+
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