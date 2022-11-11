Известный актер сравнил спальник Москвы с микрорайонами Италии

Крюков рассказал, что недавно побывал в Чертанове по работе и пожалел, что не был там раньше. По его мнению, этот спальный район столицы совершенно удивителен в плане урбанистики. Он добавил, что архитектурный облик Чертанова отличается систематичностью и продуманностью, на которые, пожалуй, были способны только советские архитекторы.