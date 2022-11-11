Дед Мороз рассказал о том, что ждет гостей его московской усадьбы

«На ней ребятишки пройдут по всем моим теремочкам, познакомятся с работой почты, с моей сказочной оранжереей, заглянут в мою волшебную кладовую и увидят, как работают настоящие вьюги и метели! Заглянут и в терем к Снегурочке, и к Бабе Яге заскочат. Ну а потом ко мне, в центр управления полетами фантазий и мечтаний ребятишек. Каждый, кто придет ко мне в гости, получит не только заряд энергии на Новый год, но и маленькие подарочки. Да много чего еще интересного, пока все секреты раскрывать не буду!» – сказал Дед Мороз.