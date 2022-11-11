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1 час назад

Дед Мороз рассказал о том, что ждет гостей его московской усадьбы

Мир24

Подготовка к Новому году в московской резиденции Деда Мороза в самом разгаре. В стенах усадьбы, расположенной по адресу Волгоградский проспект, 168 «Д», готовятся обновленные локации и мероприятия для детей и взрослых. Но, как заявил сам Дед Мороз в эфире телеканала «МИР 24», он готов к встрече с друзьями круглый год.

Дед Мороз рассказал о том, что ждет гостей его московской усадьбы
Фото: Мир24Мир24

Как рассказал зимний персонаж, в этом году открывается Терем волшебства, где и взрослые, и дети смогут приготовить для себя шоколадки и конфеты. Будет работать настоящая линия русского шоколада. Также гости смогут познакомиться с замечательными сказочными артефактами. Посетителей усадьбы ждут большие программы, квесты, новые знакомства. Для самых маленьких проводятся мастер-классы, на которых можно будет раскрасить пряники, игрушки, погулять с Шуршиками и пройти по Тропе сказок, где всех ждут персонажи из любимых историй. «Гвоздем» программы станет экскурсия «Приключения под Новый год».

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«На ней ребятишки пройдут по всем моим теремочкам, познакомятся с работой почты, с моей сказочной оранжереей, заглянут в мою волшебную кладовую и увидят, как работают настоящие вьюги и метели! Заглянут и в терем к Снегурочке, и к Бабе Яге заскочат. Ну а потом ко мне, в центр управления полетами фантазий и мечтаний ребятишек. Каждый, кто придет ко мне в гости, получит не только заряд энергии на Новый год, но и маленькие подарочки. Да много чего еще интересного, пока все секреты раскрывать не буду!» – сказал Дед Мороз.

Почта новогоднего волшебника работает круглый год, хотя зимой писем приходит, конечно же, больше. По словам Деда Мороза, около половины писем он получает от взрослых, ведь в чудеса хотят верить все. Просьбы в письмах тоже бывают разные. Дети в основном хотят получить в подарок игрушки, хотя недавно кто-то из ребят попросил прислать коня. А вот взрослый мужчина обратился к Деду Морозу с просьбой выслать ему синхрофазотрон.

«Замечательно, что в последнее время дети стали очень заботливо относиться к старшему поколению, – желают всем крепкого здоровья, чистого неба над головой. Для того, чтобы желание исполнялось, надо жить по совести. Помогать близким, не забывать, что есть слабые, не обижать их. И не быть затворниками – чаще выходить в люди, путешествовать, ездить в гости друг к другу, заниматься спортом, помогать животным и птицам», – обратил внимание Дед Мороз.

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