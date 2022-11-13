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1 час назад

Москвичи вспомнили один из первых кабаков в столице

Мослента

Россияне вспомнили одно из первых питейных заведений в столице: о его местонахождении написал Telegram-канал «Старая Москва».

Москвичи вспомнили один из первых кабаков в столице
Фото: МослентаМослента

«Кабак под названием "Что под Пушкой" был одним из самых первых известных кабаков Москвы. Он располагался напротив Кремля прямо за Красной площадью», — говорится в сообщении.

По данным администраторов канала, такое название для заведения было выбрано из-за пушек на Красной площади, которые стояли там для защиты города во время правления царя Алексея Михайловича Романова.

Уточняется, что в такого рода питейные дома приличным дамам вход был запрещен. Женщинам разрешили посещать кабаки с семьями с 1893 года. Именно тогда, как сообщается в одноименной группе социальной сети «ВКонтакте», неподалеку от закрытого «Что под Пушкой» был открыт первый кабак, в который могли прийти представительницы слабого пола — ресторан «Мартьянычъ».

Ранее опубликована история первого московского кабака. Он открылся в 1547 году на острове Балчуг.

Места,Алексей Романов,
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