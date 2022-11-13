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1 час назад

Золотую монету XV века нашли на пляже в Канаде

Мир24

В Канаде на пляже нашли золотую монету начала XV века. По словам историков, четвертак был отчеканен в Лондоне при дворе английского короля Генриха VI между 1422 и 1427 годами, сообщается портале Medievalists.

Золотую монету XV века нашли на пляже в Канаде
Фото: Мир24Мир24

Артефакт, возраст которого 600 лет, случайно обнаружил местный житель Эдвард Хайнс летом 2022 года. О своей удаче он сообщил властям.

«Монету нашли не в историческом контексте, а на пляже, который используют как место отдыха, поблизости от места археологических раскопок. Мы пока не понимаем, как она там оказалась», – заявил археолог Джейми Брейк.

Теперь перед учеными нужно понять, как отчеканенные еще до открытия Америки деньги попали на другой континент.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае археологи нашли клад монет Боспорского царства, которое было образовано в конце V века до нашей эры.

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