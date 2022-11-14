Маршал назвал отличительную черту жителей Москвы

Заслуженный артист России, бывший солист рок-группы «Парк Горького» Александр Маршалвысказал свое мнение по поводу частной смены тротуарной плитки в Москве. Об этом он рассказал изданию «Москвич Mag».

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

Маршал отметил, что Москва сейчас один из самых красивых городов мира и ему очень нравится гулять по ней, любоваться городскими красотами. Его точку зрения разделяют и друзья артиста — они также, посещая столицу, наслаждаются обстановкой.

По словам артиста, некоторые недовольны тем, что в городе постоянно перекладывают плитку. А ему это, наоборот, нравится. Ведь стоит только обратить внимание на еще одну мировую столицу Нью-Йорк — там на дорогах ухаб на ухабе. А в Москве все ровно, чисто и красиво.

«Пусть перекладывают!» - сказал Александр Маршал.