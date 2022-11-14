Бузова, Чехова, Цапник и дети Киркорова посетили премьеру «Чинк: хвостатый детектив»

13 ноября в кинотеатре «КАРО. Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Чинк: хвостатый детектив» от киностудии «Союзмультфильм» и компании Magic Factory. Сопродюсером выступил онлайн-кинотеатр Okko при поддержке Фонда Кино и дистрибьютора «Централ Партнершип».
Премьеру посетили представители киноиндустрии и шоу-бизнеса с семьями и популярные блогеры. Среди гостей были замечены Ольга Бузова, Мария Кравцова, Эвелина Блёданс, Ян Цапник, Александр Олешко, Александр Яценко, Никита Тарасов, Анфиса Чехова, Дарья Донцова, Анна Хилькевич, Евгения Линович, Мари Коберидзе, Иван Чабан, Евгения Левшицкая, Алла Виктория и Мартин Киркоровы, Артур Цветков (Vj Арчи), Олеся Бословяк, Аня Покров, Диана Астер, Аня Ищук и Dimasblog и многие другие.
Идея приключенческого фильма «Чинк: хвостатый детектив» принадлежит известной российской писательнице Дарье Донцовой. Мультфильм рассказывает историю о жителе сказочной страны под названием Медовая долина – бельчонке Чинке. По сюжету незадачливый персонаж становится участником загадочных событий, связанных с похищением важного артефакта – Золотого улья. Распутывать таинственную цепочку событий герою помогают его друзья – мудрая сова-детектив по имени Софи, простодушный друг – медвежонок Фил, энергичный енот Ник, забавная белка Люси и многие другие. Главных героев озвучили артисты Александр Олешко, Ян Цапник, Эвелина Блёданс, Борис Смолкина, Мирослава Карпович, Иван Чабан.
Александр Олешко, подаривший свой голос медвежонку Филу, поблагодарил коллег за совместную работу: «Команда, которая работала над мультфильмом, зафиксировала свою энергию, свой огромный талант в этой работе. И я уверен, что зрители это почувствуют. Спасибо вам за шанс жить в этом новом мультфильме, в этом новом времени».
Ольга Бузова поделилась впечатлениями от просмотра мультфильма: «Все мы немножко дети, независимо от возраста. Я пришла на премьеру со своими друзьями и их детками, которые смотрели на экран с широко открытыми глазами. Мы порадовались, что детям хорошо. Да и сами на полтора часа окунулись в милую атмосферу детства, где всегда добро побеждает зло».
Мария Кравцова посоветовала всем родителям и детям посмотреть мультфильм: «Здорово, что сюжет мультфильма детективный. Дети смотрели мультфильм, не отрываясь, гадали, кто же похитил улей. Я сама таких мультфильмов давно не видела. Отличный мультик – всем стоит посмотреть!»
Кинопрокат мультфильма «Чинк: хвостатый детектив» стартует по всей стране 17 ноября.