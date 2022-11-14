Бузова, Чехова, Цапник и дети Киркорова посетили премьеру «Чинк: хвостатый детектив»

13 ноября в кинотеатре «КАРО. Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Чинк: хвостатый детектив» от киностудии «Союзмультфильм» и компании Magic Factory. Сопродюсером выступил онлайн-кинотеатр Okko при поддержке Фонда Кино и дистрибьютора «Централ Партнершип».

Фото: пресс-служба пресс-служба

Идея приключенческого фильма «Чинк: хвостатый детектив» принадлежит известной российской писательнице Дарье Донцовой. Мультфильм рассказывает историю о жителе сказочной страны под названием Медовая долина – бельчонке Чинке. По сюжету незадачливый персонаж становится участником загадочных событий, связанных с похищением важного артефакта – Золотого улья. Распутывать таинственную цепочку событий герою помогают его друзья – мудрая сова-детектив по имени Софи, простодушный друг – медвежонок Фил, энергичный енот Ник, забавная белка Люси и многие другие. Главных героев озвучили артисты Александр Олешко, Ян Цапник, Эвелина Блёданс, Борис Смолкина, Мирослава Карпович, Иван Чабан.

Александр Олешко, подаривший свой голос медвежонку Филу, поблагодарил коллег за совместную работу: «Команда, которая работала над мультфильмом, зафиксировала свою энергию, свой огромный талант в этой работе. И я уверен, что зрители это почувствуют. Спасибо вам за шанс жить в этом новом мультфильме, в этом новом времени».

Ольга Бузова поделилась впечатлениями от просмотра мультфильма: «Все мы немножко дети, независимо от возраста. Я пришла на премьеру со своими друзьями и их детками, которые смотрели на экран с широко открытыми глазами. Мы порадовались, что детям хорошо. Да и сами на полтора часа окунулись в милую атмосферу детства, где всегда добро побеждает зло».

Мария Кравцова посоветовала всем родителям и детям посмотреть мультфильм: «Здорово, что сюжет мультфильма детективный. Дети смотрели мультфильм, не отрываясь, гадали, кто же похитил улей. Я сама таких мультфильмов давно не видела. Отличный мультик – всем стоит посмотреть!»