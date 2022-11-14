День рождения группы «НАИВ» 27 ноября в московском «Главклубе»

27 ноября на сцене «Главклуба» музыканты группы «НАИВ» шумно и громко отметят день рождения коллектива, которому каждый из участников так или иначе отдал целых 34 года. Настолько долго существующие группы с годами лишь прибавляют в драйве, чему и свидетельствуют успешные и всегда мощные выступления одной из лучших панк-рок-команд российской сцены.