День рождения группы «НАИВ» 27 ноября в московском «Главклубе»

27 ноября на сцене «Главклуба» музыканты группы «НАИВ» шумно и громко отметят день рождения коллектива, которому каждый из участников так или иначе отдал целых 34 года. Настолько долго существующие группы с годами лишь прибавляют в драйве, чему и свидетельствуют успешные и всегда мощные выступления одной из лучших панк-рок-команд российской сцены.
«Вася», «Утро», «20 лет одиночества», «Мое Сердце», «Воспоминания о былой любви», «Я ПАНКРОКЕР и Алкоголик» и многие другие боевики - Александр «Чача» Иванов, Дмитрий «Снэйк» Хакимов и Николай Богданов сыграют свои лучшие песни за весь период существования «НАИВ».
Начало в 20:00 часов.
Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.
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