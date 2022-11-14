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1 час назад

День рождения группы «НАИВ» 27 ноября в московском «Главклубе»

Партнерский материал

27 ноября на сцене «Главклуба» музыканты группы «НАИВ» шумно и громко отметят день рождения коллектива, которому каждый из участников так или иначе отдал целых 34 года. Настолько долго существующие группы с годами лишь прибавляют в драйве, чему и свидетельствуют успешные и всегда мощные выступления одной из лучших панк-рок-команд российской сцены.

День рождения группы «НАИВ» 27 ноября в московском «Главклубе»
Фото: пресс-службапресс-служба

«Вася», «Утро», «20 лет одиночества», «Мое Сердце», «Воспоминания о былой любви», «Я ПАНКРОКЕР и Алкоголик» и многие другие боевики - Александр «Чача» Иванов, Дмитрий «Снэйк» Хакимов и Николай Богданов сыграют свои лучшие песни за весь период существования «НАИВ».

Начало в 20:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Больше информации на сайте.

Места,Николай Богданов,
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