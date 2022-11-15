В США продали дом, где Пресли провел медовый месяц

Инвесторы из Сиэтла продали за $5,65 млн дом в Палм-Спрингс (штат Калифорния), где рок-музыкант Элвис Пресли провел медовый месяц со своей женой Присциллой. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Фото: ТАСС ТАСС

Модернистский особняк с пятиугольным бассейном, круглыми комнатами и крышей в форме крыла летучей мыши был построен примерно в 1960 году. Пресли поселился в нем в 1966 году незадолго до женитьбы на Присцилле Вагнер и прожил там с ней около года.

Дом был выставлен на торги в октябре этого года после двухлетнего ремонта. Отмечается, что покупательницу, бывшую владелицу компании по производству женской спортивной одежды Нэнси Сирилло, заинтересовала именно архитектура здания, а не его связь со знаменитым музыкантом.