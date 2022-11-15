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1 час назад

Древнегреческую баню возрастом 2200 лет обнаружили на берегу Красного моря

Слово и Дело

Археологи из Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук обнаружили в ходе раскопок древнеегипетского города Береника на берегу Красного моря баню, построенную греками около 2200 лет назад.

Баню возрастом 2200 лет обнаружили на берегу Красного моря
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Руководитель исследовательской группы Марек Возняк отметил, что постройка могла служить местом отдыха для военных, которые находились в этом регионе, передает Planet Today. Город Береника датируется эллинистическим периодом истории Древнего Египта, в 323 и 30 годы до нашей эры. Именно в этот период приходится расцвет греческой культуры на Востоке.

Специалисты описали баню — она состояла из двух круглых помещений, каждое из которых включало по 14 купелей. Каждая из них могла иметь разную температуру воды. Также ученые предположили, что в одной из частей сооружения мог располагаться зал для занятий спортом.

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