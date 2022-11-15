Баню возрастом 2200 лет обнаружили на берегу Красного моря

Археологи из Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук обнаружили в ходе раскопок древнеегипетского города Береника на берегу Красного моря баню, построенную греками около 2200 лет назад.

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Руководитель исследовательской группы Марек Возняк отметил, что постройка могла служить местом отдыха для военных, которые находились в этом регионе, передает Planet Today. Город Береника датируется эллинистическим периодом истории Древнего Египта, в 323 и 30 годы до нашей эры. Именно в этот период приходится расцвет греческой культуры на Востоке.