Баню возрастом 2200 лет обнаружили на берегу Красного моря

Археологи из Института средиземноморских и восточных культур Польской академии наук обнаружили в ходе раскопок древнеегипетского города Береника на берегу Красного моря баню, построенную греками около 2200 лет назад.
Руководитель исследовательской группы Марек Возняк отметил, что постройка могла служить местом отдыха для военных, которые находились в этом регионе, передает Planet Today. Город Береника датируется эллинистическим периодом истории Древнего Египта, в 323 и 30 годы до нашей эры. Именно в этот период приходится расцвет греческой культуры на Востоке.
Специалисты описали баню — она состояла из двух круглых помещений, каждое из которых включало по 14 купелей. Каждая из них могла иметь разную температуру воды. Также ученые предположили, что в одной из частей сооружения мог располагаться зал для занятий спортом.