Рэпер Эминем открыл ресторан к 20-летию фильма "8 миля"

Ресторан будет открыт для всех желающих в торговом зале Shopify в нью-йоркском районе Сохо 10, 11, 16, 17 и 18 ноября с 14:00 до 21:00 и 12, 13, 19 и 20 ноября с 11:00 до 21:00. Посетителей будут встречать воссозданные декорации "8 мили", лимитированные и эксклюзивные товары, в том числе фирменная картонная коробка со спагетти, с фрикадельками или без них. Также будет доступна одежда в честь "8 мили" и несколько виниловых пластинок.