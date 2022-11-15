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5 минут назад

Рэпер Эминем открыл ресторан к 20-летию фильма "8 миля"

Газета.Ru

Рэпер Эминем продолжает празднование 20-летия альбома "8 миля" и открыл концепт-ресторан Mom's Spaghetti в Нью-Йорке. Об этом сообщает HypeBeast.

Рэпер Эминем открыл ресторан к 20-летию фильма "8 миля"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ресторан будет открыт для всех желающих в торговом зале Shopify в нью-йоркском районе Сохо 10, 11, 16, 17 и 18 ноября с 14:00 до 21:00 и 12, 13, 19 и 20 ноября с 11:00 до 21:00. Посетителей будут встречать воссозданные декорации "8 мили", лимитированные и эксклюзивные товары, в том числе фирменная картонная коробка со спагетти, с фрикадельками или без них. Также будет доступна одежда в честь "8 мили" и несколько виниловых пластинок.

"Мы получили массу удовольствия от совместной работы над этим проектом с сотрудниками Union Joints, и реакция поклонников была в подавляющем большинстве случаев положительной", — сообщил менеджер Em's Пол Розенберг.

Места,Эминем,
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