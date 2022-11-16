«Маме посвящается»: фестиваль ко дню матери

День Матери 26 и 27 ноября в «Кремль в Измайлово»
26 и 27 ноября 2022 года в культурно - развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» будет проходить фестиваль, посвященный Дню Матери. Мероприятие проводится совместно с объединением многодетных мастериц «МастерМама».
В центре русской культуры «Кремль в Измайлово», где можно узнать много нового о русских традициях, а также провести с размахом народного гуляния яркий праздник, посвящённый самому важному человеку в жизни каждого - МАМЕ. Это семейное мероприятие призвано укрепить уважительное отношение к матери, являющееся основой общественного благополучия.
Почетные гости и участники фестиваля: Стерлигова Пелагея Германовна - предприниматель, организатор мероприятий при Правительстве МО, многодетная мама, активный волонтер Гуманитарного батальона, представитель родительского комитета МО. Коновалова Лана Михайловна - руководитель объединения многодетных мастериц «МастерМама», Председатель Объединения Многодетных семей Крылатского, Общественный советник. Шарова Тамара Николаевна - Президент Московской ассоциации кулинарии, профессор МГУТУ им. К.Г. Разумовского, вице-президент Международной ассоциации кулинаров России, почетный член ассоциации поваров Великобритании, Израиля, Черногории, почетный профессор международной академии туризма и еще много других именитых гостей.