«Маме посвящается»: фестиваль ко дню матери

День Матери 26 и 27 ноября в «Кремль в Измайлово»

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

26 и 27 ноября 2022 года в культурно - развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» будет проходить фестиваль, посвященный Дню Матери. Мероприятие проводится совместно с объединением многодетных мастериц «МастерМама».

В центре русской культуры «Кремль в Измайлово», где можно узнать много нового о русских традициях, а также провести с размахом народного гуляния яркий праздник, посвящённый самому важному человеку в жизни каждого - МАМЕ. Это семейное мероприятие призвано укрепить уважительное отношение к матери, являющееся основой общественного благополучия.

деловая программа в формате лекций и мастер-классов;

фотовыставка «Сила Веры и Любви»;

показ мод «Мамы всякие важны…»;

мастер-классы и активности от семейного конно-спортивного клуба «Измайлово», включая катание на пони и фотозону;

творческие мастер-классы и ярмарка товаров, сделанных мамами-мастерицами;

концертная программа на главной сцене от известных творческих коллективов России: Академия Игоря Крутого, Академия Николая Агутина, «Тодес», «Непоседы», коллективы из Башкирии и другие. В программе мероприятия 26 и 27 ноября с 12 до 18 часов будут проходить: