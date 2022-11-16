Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

«Маме посвящается»: фестиваль ко дню матери

Партнерский материал

День Матери 26 и 27 ноября в «Кремль в Измайлово»

«Маме посвящается»: фестиваль ко дню матери
Фото: Пресс-службаПресс-служба

26 и 27 ноября 2022 года в культурно - развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» будет проходить фестиваль, посвященный Дню Матери. Мероприятие проводится совместно с объединением многодетных мастериц «МастерМама».

В центре русской культуры «Кремль в Измайлово», где можно узнать много нового о русских традициях, а также провести с размахом народного гуляния яркий праздник, посвящённый самому важному человеку в жизни каждого - МАМЕ. Это семейное мероприятие призвано укрепить уважительное отношение к матери, являющееся основой общественного благополучия.

В программе мероприятия 26 и 27 ноября с 12 до 18 часов будут проходить:
  • деловая программа в формате лекций и мастер-классов;
  • фотовыставка «Сила Веры и Любви»;
  • показ мод «Мамы всякие важны…»;
  • мастер-классы и активности от семейного конно-спортивного клуба «Измайлово», включая катание на пони и фотозону;
  • творческие мастер-классы и ярмарка товаров, сделанных мамами-мастерицами;
  • концертная программа на главной сцене от известных творческих коллективов России: Академия Игоря Крутого, Академия Николая Агутина, «Тодес», «Непоседы», коллективы из Башкирии и другие.

Почетные гости и участники фестиваля: Стерлигова Пелагея Германовна - предприниматель, организатор мероприятий при Правительстве МО, многодетная мама, активный волонтер Гуманитарного батальона, представитель родительского комитета МО. Коновалова Лана Михайловна - руководитель объединения многодетных мастериц «МастерМама», Председатель Объединения Многодетных семей Крылатского, Общественный советник. Шарова Тамара Николаевна - Президент Московской ассоциации кулинарии, профессор МГУТУ им. К.Г. Разумовского, вице-президент Международной ассоциации кулинаров России, почетный член ассоциации поваров Великобритании, Израиля, Черногории, почетный профессор международной академии туризма и еще много других именитых гостей.

Места,Правительство московской области,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители