В Крыму начали масштабную реставрацию здания, в котором останавливался великий русский поэт.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

«Так, если удаляться можно Оттоль, где вечный свет горит, Где счастье вечно, непреложно, Мой дух к Юрзуфу прилетит…», — писал Александр Сергеевич Пушкин в поэме «Таврида». Когда 6 июня 2024 года дух поэта по привычке заглянет в Гурзуф, то удивится, обещают в Крымском литературно-художественном мемориальном музее-заповеднике. Дом генерал-губернатора Новороссийской области герцога Эммануила Осиповича де Ришелье, в котором поэт прожил семнадцать счастливейших дней его жизни в конце лета — начале осени далекого 1820 года, предстанет перед ним преображенным после масштабной реставрации.

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«Проект поистине колоссальный: на его осуществление предусмотрено свыше трехсот миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов», — рассказала «Парламентской газете» директор Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника Лариса Ковальчук. На реставрацию пушкинский музей закрылся 16 ноября, а откроется к 225-летию со дня рождения Пушкина, которое будет отмечаться 6 июня 2024 года.

30 тысяч посетителей в год планирует принимать музей Пушкина после реставрации

Южный берег Крыма так поразил герцога де Ришелье, что он решил построить себе здесь, в тихом приморском Гурзуфе, дом. Новоселье справили осенью 1811 года. С тех пор вот уже более двухсот лет этот дом, неоднократно менявший владельцев, подвергшийся различным переделкам, выстоявший во время войн, стоит, рассказывая своим гостям об истории российского Крыма.

В разные годы среди посетителей дома де Ришелье были российские императоры Александр I и Николай I, поэты Александр Грибоедов, Адам Мицкевич, Василий Жуковский, Николай Некрасов и многие другие выдающиеся люди.

Планы открыть в Гурзуфе музей Пушкина относятся еще к дореволюционным временам. В 1927 году на фасаде была установлена первая мемориальная табличка. А в июне 1938-го в доме Ришелье был наконец открыт первый настоящий музей поэта. Его экспозиция занимала летнюю террасу и три комнаты второго этажа. Увы, она была полностью утрачена в годы оккупации Крыма фашистами. После войны в здании располагался лечебный корпус дома отдыха «Пушкино». Вновь пушкинский музей в Гурзуфе открылся 4 июня 1989 года.

Этаж за этажом

Задача предстоящей реставрации — попытаться максимально воссоздать облик того здания, в котором останавливался Пушкин, рассказала Лариса Ковальчук. В проект входит капитальный ремонт с восстановлением мансардного этажа и бельведера; цветовое решение фасада, усиление межэтажных перекрытий и ремонт галереи. На первом этаже предусматриваются фондохранилище, научная библиотека, а также конференц-зал на пятьдесят человек, оснащенный современным мультимедийным оборудованием. Второй этаж представляет выставочно-экспозиционную зону с элементами мемориальной обстановки, состоящую из семи тематических залов, каждый из которых посвящен определенному историческому периоду. В четвертом зале будет восстановлена известная по мемуарам крутая лестница в мансардный этаж, а в пятом — голландская печь-камин с изразцами.

Владельцы дома: - Эммануил де Ришелье;— Иван Стемпковский;— Михаил Воронцов;— Иван Фундуклей;— Петр Губонин.

Основное место в экспозиции будет отведено жизни и творчеству Пушкина, истории и географии его путешествия по Крыму с указанием маршрута и мест пребывания, кругу знакомств поэта, а также влиянию полуострова на его творчество. Ведь именно крымские впечатления подарили нам несколько золотых страниц русской поэзии: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», отдельные главы поэмы «Руслан и Людмила», в том числе знаменитый пролог к ней, который был бы невозможен без Крыма и гурзуфского лукоморья. В Крыму родился замысел «Евгения Онегина».

На третьем этаже будет воссоздана мансарда, где разместятся два выставочных зала. Из небольшой прихожей по деревянной винтовой лестнице посетители смогут попасть на бельведер, зафиксированный на ранних изображениях дома 1810-х годов. Большое внимание при реставрации будет уделено архитектурно-пространственному решению прилегающей территории. Планируется восстановление фонтана перед центральным входом в здание, подпорной стены с декоративными вазонами 1865 года; лестницы с металлической перголой и розарием, ведущей с площадки перед центральным входом в музей к набережной Гурзуфа. Важным элементом станет оборудование независимого прохода с набережной и обеспечение беспрепятственного доступа посетителей к объекту исторического и культурного наследия федерального значения.

Помимо этого, реставрация позволит реализовать ряд крупных проектов в культурно-просветительской и туристической сфере, в числе которых «Мемориальная площадка «Колыбель Онегина» и «Пушкинский маршрут», рассказывающий о путешествии поэта по полуострову. Появится возможность организации выездных выставок на территории музея из ведущих федеральных музеев, в том числе из Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи.

В российском Крыму и на Украине

Пока в Крыму готовятся к будущему юбилею Александра Сергеевича Пушкина, на Украине, в состав которой полуостров входил до 2014 года, сносят памятники великому русскому поэту — и это, пожалуй, одно из лучших доказательств правильности выбора, сделанного крымчанами восемь с половиной лет назад.

Пушкин сброшен с пьедестала в Мукачеве, Ужгороде, Тернополе, Кропивницком (бывшем Кировограде), Конотопе, Чернигове, Николаеве, Никополе, Запорожье, Житомире, Харькове, Киеве, Белой Церкви. Да-да, в той самой воспетой поэтом Белой Церкви: «Тиха украинская ночь.Прозрачно небо. Звезды блещут…"

Тем, кто станет говорить, что это ответ на «российское вторжение», напомню: во Львове улицу Пушкина переименовали еще в девяностые годы прошлого века, и не просто переименовали, а присвоили ей имя… генерала Чупрынки. Если вы не знаете, что это за генерал, информирую: Чупрынка — псевдоним Романа Шухевича, главнокомандующего запрещенной в России Украинской повстанческой армии бандеровцев. Так что началось все это отнюдь не после 24 февраля 2022 года.

Кстати