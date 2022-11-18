В парках Москвы заработала почта Деда Мороза

В 41 московском парке началась ежегодная акция «Почта Деда Мороза». Москвичи могут отправить письмо с заветным желанием новогоднему волшебнику до 16 января включительно. Об этом сообщила пресс-служба мэра Москвы.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Для письма всего лишь нужны лист бумаги, цветные карандаши, ручка и конверт. Можно написать желание, стих, нарисовать открытку или приложить рисунок. Для отправки необходимо принести письмо в ближайший парк с работающей новогодней почтой и опустить в синий ящик с надписью «Московская усадьба Деда Мороза», изображением снеговика и новогоднего волшебника. Либо отправить письмо по адресу: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу.

Волшебник все прочитает и посмотрит. Каждому он отправит ответное письмо. Для этого на конверте был адрес автора и почтовый индекс. Ответ от Дедушки Мороза придет до наступления весны.

Если не хочется выходить из дома, письмо Деду Морозу можно отправить онлайн. Для этого надо зайти на сайт Московской усадьбы Деда Мороза и заполнить специальную форму. К письму можно приложить рисунок или фотографию. Ответ придет через два-три дня с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru. Рекомендуется этот почтовый адрес занести в базу контактов, чтобы письмо не попало в раздел «Спам».