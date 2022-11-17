Сотни мумий и пирамида неизвестной царицы обнаружены возле гробницы Тутанхамона

Всего в двух шагах от гробницы Тутанхамона археологи раскопали пирамиду неизвестной древнеегипетской царицы, тайник с гробами, мумиями и артефактами и несколько взаимосвязанных туннелей. Гробы и мумии могут принадлежать некоторым из ближайших генералов и советников Тутанхамона (время его правления: с 1333 до 1323 гг. до н.э.), сообщает Live Science.

Фото: Naukatv.ru Naukatv.ru

Недалеко от захоронения находится пирамида Тети, первого царя VI династии Египта.

«Тети поклонялись как богу в период Нового царства, поэтому люди хотели быть похороненными рядом с ним. Однако большинство захоронений, известных в Саккаре, относились либо к Древнему Царству, либо к Позднему Периоду. Недавно мы обнаружили 22 соединенных между собой шахты глубиной от 9 до 18 метров, все с захоронениями Нового Царства. Мы открыли огромный известняковый саркофаг и 300 красивых гробов. Раньше не было известно, что здесь так много хоронили в Новом Царстве, поэтому это место совершенно уникально. Гробы имеют индивидуальные лица, каждое уникальное, различающее мужчин и женщин, и украшены сценами из Книги Мертвых. На каждом гробу также есть имя умершего», — рассказывает египтолог Захи Хавасс, руководитель раскопок.

Когда исследователи подняли крышки гробов, были удивлены, обнаружив мумии в хорошем состоянии. Некоторые гробы имеют две крышки, а в самом ценном есть маска женщины, сделанная из чистого золота. Внутри гробов и гробниц также находятся различные артефакты, в том числе игры сенет, шабтис, статуи бога Птах-Сокара и даже металлический топор, найденный в руке умершего военного.