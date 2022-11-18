Рио-де-Кавказ: место духовного отдыха

Храмовый комплекс Петра и Павла на Боргустанском шоссе Ессентуков можно узнать издалека. Именно здесь находится 22-метровый скульптурный образ Иисуса, по высоте сравнимый с шестиэтажным домом. Образ Христа Воскресшего, который словно благословляет весь Кавказ, не единственное, за чем стоит отправиться на окраину курортного города.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Путь от философов к апостолам

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История Петропавловского прихода началась в 1998 году, когда местные жители — семья Алексовых — получили благословение на строительство небольшой церкви. Со временем храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла «оброс» не одной достопримечательностью, а также автостоянкой и детской площадкой — для удобства прихожан и гостей. У ворот их встречают львы и орлы — символы евангелистов Марка и Иоанна, а за ними находится аллея философов. Здесь есть бюсты Платона, Аристотеля, Фукидида, Плутарха и других, сопровожденные табличками с цитатами.

К главному монументу ведет еще одна аллея — апостолов, которую завершают скульптуры Петра и Павла. Первый изображен с ключами в руке, второй — с книгой.

— Ключи — знак власти прощать и разрешать грехи, то есть символически открывать двери в Царствие Небесное. Книга — это Слово Божие, проповедь апостолов, Евангельское учение, зеркало нашей души и жизни, — объясняет настоятель православной церкви Петра и Павла Виталий Гриценко.

Согреться душой и телом

Статуя Христа, напоминающая главную достопримечательность Рио-де-Жанейро, также стоит на возвышенности. Из-за сходства с 38-метровым Христом Искупителем это место в шутку прозвали Рио-де-Кавказ. У подножия ессентукского монумента расположена часовня Воскресения Христова, сделанная по подобию Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме. Внутри — камни, освященные на Голгофе и на камне Миропомазания в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

На территории комплекса есть здание воскресной школы с учебным классом и трапезной. В холодное время года там можно согреться чашкой чая из трав, собранных в полях южного города, а также попробовать приготовленную здесь же свежую выпечку. За воскресной школой — каменный храм преподобного Паисия Святогорца, возведенный в 2010—2011 годах в духе зодчества Византии и Закавказья. В левой части иконостаса расположена Афонская святыня — виноградная лоза Симеона Мироточивого, которая растет в Хиландарском монастыре и по поверью помогает бесплодным супругам.

— Из стены соборной церкви монастыря над пустой гробницей Симеона Мироточивого выходит ее ствол на высоте полутора метров от земли. На протяжении восьми веков, вплоть до наших дней, лоза каждый год обильно плодоносит, — делится настоятель православной церкви Петра и Павла Виталий Гриценко. — Лоза привезена со святой горы Афон Павлом Алексовым. В нашем храмовом комплексе мы стараемся повторять образы святынь, чтобы они стали доступнее людям. Не у каждого есть возможность поехать в Израиль или в Грецию, а здесь можно прикоснуться к освященным святыням.

Часовни и для тех, кто не любит храмы

Монастырская аллея ведет к мемориалу, открытому в 2018 году к столетию трагических событий в Малой Азии и на побережье Понта. Идея создания принадлежит приходской общине и греческому обществу «Перикл». Мемориал построили на пожертвования семей греческого происхождения. Неподалеку можно увидеть Рождественский вертеп, который венчает Вифлеемская звезда, и икону — копию вифлеемской. Под нею расположен камень, освященный в месте рождения Иисуса Христа.

На остальной территории храмового комплекса Петра и Павла расположились часовни. У каждой — своя история. Например, часовню Пресвятой Троицы возвели в 2009 году в память о храме села Санта Цалкинского района Грузии. Здесь хранится Иерусалимская святыня — частица Мамврийского Дуба. Рядом в честь иконы «Неупиваемая чаша» в 2020 году построили Водосвятную часовню. Иконы вырезаны из массива дерева, а еще тут можно набрать святой воды.

Часовня Всех Небесных Сил бесплотных является баптистерием, где совершается таинство Крещения. В часовне пророка Божия Илии каждый год 2 августа, в день памяти ветхозаветного пророка, совершается праздничный молебен с акафистом. Арочная часовня Венчальные врата с тремя колоколами посвящена Иоакиму и Анне и Петру и Февронии — покровителям семейной жизни. Часовня Давида Гареджийского примечательна камнем в виде кольца, привезенным из Грузии.

Западная часть комплекса — территория, напоминающая о Гефсиманском саде. В центре еще одной необычной часовни на камне водружена икона «Моление о чаше» в память о событиях, которые предшествовали взятию Иисуса Христа на суд. Слева от Гефсиманского сада строится храм Успения Пресвятой Богородицы по подобию Кувуклии.

— Часовни Вознесения Господня и Святой Троицы по обе стороны от скульптурного образа сделаны в виде кованных беседок. Идея такая: не все любят храмы. Вот для таких построили открытую часовню, возможно, человеку в ней будет комфортнее вести разговор с Богом, — поясняет настоятель.

Между Гефсиманским садом и уличной часовней святой Троицы находится скульптурная группа «Христос и Самарянка». Женщина-самаритянка, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова и которая возвестила людям той местности о мессианском служении Иисуса. На колонне закреплен камень, освященный на колодце Иакова.

Как добраться?

Храмовый комплекс можно посетить в любое время года. Весной и летом здесь много ярких клумб, осенью купола часовни Троицы Живоначальной оттеняет «золото» листвы, но особенно атмосферно место выглядит зимой. В ясную погоду открывается панорамный вид на округу, можно даже разглядеть красавец Эльбрус. В январе территорию украшают к Рождеству.

Комплекс находится на Боргустанском шоссе, в поселке Кирпичный, подъезд со стороны Кисловодска. Из центра Ессентуков можно доехать на маршрутке № 10. Отправление от городского железнодорожного вокзала, выходить следует на остановке «Улица Крайняя» и далее по этой улице необходимо немного пройти к шоссе, где и находится комплекс. Вход на территорию бесплатный.