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3 часа назад

В Симферополе появилась скамья примирения

runews24.ru

Пресс-служба Крымского федерального университета сообщила о появлении необычного арт-объекта. Скамью примирения установили в самом романтичном месте Ботанического сада им. Н. В. Багрова.

В Симферополе появилась скамья примирения
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам директора Ботанического сада КФУ Анны Репецкой, скамейку решили установить возле водоема, чтобы студенты и гости смогли насладиться романтичной атмосферой этого места.

Новый арт-объекта призван подчеркнуть ценность и искренность человеческих чувств.

Координатор общественного проекта Оксана Белова рассказала, что такая скамья отличается от других тем, что на нее можно сесть только в центр и даже если пара влюбленных расположиться по бокам, скамья все равно сведет их вместе.

Уточняется, что вторая такая скамья будет установлена в парке Победы в Севастополе.

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