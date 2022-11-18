В Симферополе появилась скамья примирения

Пресс-служба Крымского федерального университета сообщила о появлении необычного арт-объекта. Скамью примирения установили в самом романтичном месте Ботанического сада им. Н. В. Багрова.
По словам директора Ботанического сада КФУ Анны Репецкой, скамейку решили установить возле водоема, чтобы студенты и гости смогли насладиться романтичной атмосферой этого места.
Новый арт-объекта призван подчеркнуть ценность и искренность человеческих чувств.
Координатор общественного проекта Оксана Белова рассказала, что такая скамья отличается от других тем, что на нее можно сесть только в центр и даже если пара влюбленных расположиться по бокам, скамья все равно сведет их вместе.
Уточняется, что вторая такая скамья будет установлена в парке Победы в Севастополе.