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2 часа назад

Звуки ада и другие пугающие аномалии, которым нет объяснения

Катя Кобышева

Пока ученые пытались найти разгадку, но так и не нашли местные жители научились с этим жить. А туристы сюда едут, чтобы услышать собственными ушами пугающие звуки неизвестного происхождения. "Рамблер" рассказывает об ужасных и прекрасных звуковых аномалиях.

Звуки ада и другие пугающие аномалии, которым нет объяснения
Фото: Andre Belozeroff/wikimedia.orgAndre Belozeroff/wikimedia.org

Звуки ада на Кольской скважине

Кольская скважина считается одной из самых глубоких не только в России, но мире. Когда ее глубина во время бурения достигла шокирующей отметки в 12 тысяч метров, снизу послышались жуткие звуки. Особо впечатлительным в них слышались крики и стоны. Но спустя некоторое время звуки прекратились, исследовать их природу стало невозможно. Тем не менее ученые предложили различные версии, объясняющие происхождение звуков, — например, микровзрывы газа или деформация пластов земли.

Таосский гул

Одна из самых известных и загадочных аномалий. В 1993 году ученые заинтересовались этой проблемой после жалобы жителей небольшого города Таос, расположенного в американском штате Нью-Мексико. Из пустыни время от времени был слышен низкочастотный гул.

Мистический туризм: где искать страшные тайны

Исследованием гула занялись специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории и Университета Нью-Мексико, но установить достоверный источник гула они не смогли. Единственная их версия заключалась в том, что гул издают линии электропередач.

Поющий колосс Мемнона

Vyacheslav Argenberg/wikimedia.org

По легенде, одна из статуй в египетском Луксоре стала воплощением Мемнона, сына греческой богини зари Эос, который погиб в битве с Ахиллом. После землетрясения в 27 году до нашей эры статуя начала издавать протяжный стон каждое утро. Этому нашли изящное объяснение — так Мемнон приветствует свою мать. Но когда статую восстановили звуки прекратились. Вероятно, звук вызывали вибрации, которые возникали из-за резких перепадов ночных и дневных температур.

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