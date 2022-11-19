Опубликована история «дома-паровоза» в Москве

Историю столичного «дома-паровоза» опубликовал Telegram-канал «История Москвы». Необычное здание расположено на Новой Басманной улице.

Фото: Мослента Мослента

«Это очень примечательное сооружение называют либо "домом-паровозом", либо "домом с трубой". История у него очень богатая», — написал автор поста.

По его словам, «дом-паровоз» построили в XVII веке, тогда там располагался Государев Житный или Запасный двор, где хранились запасы зерна и продовольствия. В 1750-1760-х здание перестраивались и достраивалось.

«Дом интересен тем, что он считается одним из немногих казенных зданий Москвы, который пережил пожар 1812 года», — рассказал он.

В 1900-е годы в здании располагался Институт благородных девиц имени Александра III, а после революции дом отдали Народному комиссариату путей сообщения, продолжил он. Уже в 1932-1933 годах дом сильно поменялся, именно в это время он получил свои нынешние прозвища из-за большой башни с часами, напоминающей трубу.