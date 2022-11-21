10 самых высоких зданий мира

Высокие постройки возводили ещё жители древних цивилизаций. Уже тогда сооружения могли достигать 100 метров в высоту: самый яркий пример — египетские пирамиды. Как правило, самыми высокими строили здания узкого профиля – храмы и башни. В XX веке инициативу перехватили небоскрёбы: в отличие от высоток прошлого, небоскребы

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Но сначала совсем капельку истории. Первые прообразы небоскрёбов известны ещё со Средних Веков, когда европейские дворяне, демонстрируя своё финансовое положение, строили в своих имениях огромные по тем временам башни — они достигали 60 метров в высоту. А первый современный небоскрёб появился в Чикаго в 1885 году — это был офис страховой компании, 97 метров которого гордо возвышались над центром города. Сейчас такой высотой вообще никого не удивить, но для того времени архитектурные находки при возведении офиса были абсолютно новаторскими.

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А теперь о самых огромных «высотках» современности.

Бурдж-Халифа, ОАЭ

runews24.ru

Самая высокая эксплуатируемая башня в мире и в истории. Её открыли в 2010 году, и тогда же заявили точный «рост» — 828 метров.

Бурдж-Халифа — это результат кропотливого и сложного международного труда. Да-да, арабы в разработке высочайшего здания на планете не ограничились собственными усилиями. Автор проекта — один из самых известных архитекторов в мире, американец Эдриан Смит. За стройку отвечала компания Samsung, возводилась башня руками мастеров из Южной Азии, а дизайн для отеля внутри разработал небезызвестный Джорджо Армани.

В Бурдж-Халифе множество офисов, элитные жилые квартиры, торговые центры, смотровая площадка, отель. Лифты внутри ходят со скоростью 10 метров в секунду.

Ближайшим конкурентом Бурдж-Халифы из числа готовящихся проектов считается Jeddah Tower в Саудовской Аравии. Его заявленная высота — 1000 метров. Правда, темпы строительства сложно назвать впечатляющими. Кроме саудитов, амбициозные планы по возведению небоскрёбов выше километра строят ОАЭ, Кувейт и Азербайджан. Но у этих государств пока нет даже конкретных проектов — только эскизы.

Мердека 118, Малайзия

runews24.ru

В Куала-Лумпуре после открытия Бурдж-Халифы решили не отставать и сразу же объявили о строительстве второго по высоте здания в мире. Малазийцам в этом помогла компания Fender Katsalidis из Австралии. Проект назвали «Мердека 118» — «Независимость», а 118 — это количество этажей.

На текущий момент здание ещё не открыто, но идёт финальный этап работ и достигнута проектная высота — 679 метров. Завершить стройку планируют в 2023 году. В здании расположатся отель, мечеть, музей, офисы, торговые центры, смотровая площадка.

Шанхайская башня, Китай

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Высота этой достопримечательностей Шанхая — 632 метра. Небоскрёб стоит в самом центре города, в деловом районе. Китайцы планировали возвести его ещё в начале 1990-х, но строительство началось только в 2008 году. Впрочем, это ни на что особенно не повлияло: темпы строительства были рекордными, и уже в 2015 году здание было полностью готово.

Шанхайская башня — это не только огромный небоскрёб с большим количеством офисов, ресторанами, отелем, музеем и магазинами. Это ещё и символ: здание означает достаток и процветание. Китайцы по большей степени умудрились возвести башню своими силами, заручившись помощью американцев при проектировании башни.

Королевская часовая башня, Саудовская Аравия

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Королевская часовая башня — это часть комплекса Абрадж аль-Бейт из семи небоскребов. Башня очень похожа на английский Биг-Бен, но немного повыше — она достигает 601 метр. Небоскрёб построили прямо напротив мечети аль-Харам в 2011 году. Часы на башне имеют диаметр в 43 метра, и это самые огромные высотные часы на планете.

В небоскрёбе оборудованы офисы и магазины, но главное — огромный отель, спроектированный специально для туристов и паломников, которые приезжают в Мекку во время хаджа.

Международный финансовый центр Пинань, Китай

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Второй китайский представитель в списке — небоскреб Пинань высотой 599 метров. Он относительно молодой — его возвели в 2017 году. Любопытно, что заявленная высота изначально была куда больше из-за антенны, которую планировали установить на крышу. Однако такое решение создавало трудности для самолётов, и в итоге его не реализовали.

Финансовый центр Пинань — это одна из составляющих делового центра города Шэньчжэнь, самое крупное здание. 120 этажей (включая пять подземных), 80 лифтов и сотни офисов.

Lotte World, Южная Корея

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В том же 2017 году в Южной Корее открыли 555-метровый небоскрёб из 129 этажей. Это здание уникально своей сейсмоустойчивостью: несмотря на размеры и высоту, оно может без проблем выдержать девятибалльное землетрясение.

Небоскрёб включает несколько отелей, элитные апартаменты и офисные помещения.

Всемирный торговый центр 1, США

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Самое высокое здание в Соединённых Штатах Америки находится в Нью-Йорке. Его возвели вместо башен-близнецов, разрушенных после терактов 11 сентября 2001 года. Небоскрёб вытянулся на 541 метр, его открыли в 2014 году. С тех пор пока что нигде на Западном полушарии не появилось строения выше.

Башни финансовых центров Гуанчжоу и Тяньцзиня, Китай

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В этом пункте сразу два здания, и оба в Китае. Дело в том, что оба небоскрёба одной высоты — 530 метров. Они появились почти друг за другом, с разницей в три года: в 2016-м открылся финансовый центр в Гуанчжоу, в 2019-м — в Тяньцзине. Кстати, у второго меньше ста этажей.

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В обоих сооружениях, как и в любых подобных, множество офисов, дорогих квартир, несколько отелей и торговые центры с магазинами.

Башня Чайна-Цзунь, Китай

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