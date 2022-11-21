«Сказка о белом тигре» от Московского театра иллюзии

Новогоднее представление «Сказка о белом Тигре» пройдет на новой сцене Московского театра иллюзии 24 и 25 декабря 2022 года.

Фото: пресс-служба пресс-служба

Главная героиня сказки – храбрая девочка с горящим и добрым сердцем. Вместе с ней зрители отправятся в волшебный снежный лес - полный чудес и магии; встретят заколдованного белого тигра, найдут новых пушистых друзей, побывают на балу у Белой Королевы. Но опасности и сложности на пути неизбежны. Отважной героине и ее помощникам придётся сразиться с Колдуном, чья сила очень велика. Удастся ли обычной маленькой девочке и ее пушистым помощникам вырвать из рук злодея волшебное зеркало, способное разрушить чары и расколдовать тигра?

пресс-служба

Великолепная музыка композитора Дениса Новикова дополняет захватывающий сюжет. В спектакле много чудес и превращений. Постановка изобилует причудливой игрой света, видеоэффектами и иллюзиями и передает настроение оригинального произведения. Герои спектакля - настоящие волшебники.

«Сказка о белом Тигре» понравится и детям, и их родителям. Юный зритель погрузится в атмосферу загадочности и волшебства, а старшее поколение оценит эффектные декорации, красочные костюмы Натальи Амирджанян и, конечно, оригинальную задумку и ее воплощение режиссёром-постановщиком спектакля Евгенией Белолипской.

Cеансы:

24декабря в 11:00, 14:00, 17:00

25 декабря в 11:00

Адрес: г. Москва, ул. Лазо, д.3.