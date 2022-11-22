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1 час назад

Названы самые комфортные для жизни города России

Lenta.ruиещё 2

По итогам 2022 года самыми комфортными для горожан оказались Москва, Сочи и Грозный. Населенные пункты России с лучшим качеством жизни назвали аналитики Финансового университета при правительстве РФ в своем исследовании, пишет «Российская газета».

Названы самые комфортные для жизни города России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Индекс качества жизни рассчитывают на основании данных опроса жителей городов с населением более 250 человек. Специалисты задавали вопросы об уровне материального благополучия, качестве медицинского обслуживания, доступности недвижимости, экологической обстановке, качестве образования, работе учреждений жилищно-коммунального хозяйства, благоустройстве города и состоянии дорог.

По данным специалистов, лидером рейтинга стала Москва — столица опережает другие города в части материального благополучия, по качеству медицинского обслуживания и многим другим показателям. Второе место занимает Сочи — там оптимально сбалансированы разные составляющие городской жизни. На третьей строчке оказался Грозный — этот город опередил другие по работе жилищно-коммунального хозяйства и состоянию дорог, а также занимает первое место по условиям ведения малого и среднего бизнеса.

Далее идут Санкт-Петербург, Нижневартовск, Калининград, Владикавказ, Мурманск, Череповец и Тюмень.

«На протяжении ряда лет Тюмень занимала первое место в рейтинге. Теперь она снова в группе лидеров. В число лидеров также входят Екатеринбург, добившийся впечатляющих успехов в деле повышения качества образования, и Нижний Новгород, отличающийся высокой преданностью граждан своему городу», — пояснил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета АлекАлексей Зубец.

Места,Алексей Зубец,Финансовый университет,
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