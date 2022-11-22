Названы самые комфортные для жизни города России

Индекс качества жизни рассчитывают на основании данных опроса жителей городов с населением более 250 человек. Специалисты задавали вопросы об уровне материального благополучия, качестве медицинского обслуживания, доступности недвижимости, экологической обстановке, качестве образования, работе учреждений жилищно-коммунального хозяйства, благоустройстве города и состоянии дорог.

По данным специалистов, лидером рейтинга стала Москва — столица опережает другие города в части материального благополучия, по качеству медицинского обслуживания и многим другим показателям. Второе место занимает Сочи — там оптимально сбалансированы разные составляющие городской жизни. На третьей строчке оказался Грозный — этот город опередил другие по работе жилищно-коммунального хозяйства и состоянию дорог, а также занимает первое место по условиям ведения малого и среднего бизнеса.