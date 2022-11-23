На Алтае нашли «мини-Чукотку»

«Алтайский заповедник — классический горно-таежный. Если вы находитесь в районе Телецкого озера, то видите тайгу, но если вы окажетесь в южной части заповедника — в районе озера Джулукуль, то это абсолютно высокогорная тундра или тундростепь. Она очень похожа на Чукотку. То есть, если захотите посмотреть Чукотку, то можете сделать это на юге Республики Алтай и Алтайского заповедника», — объяснил он.