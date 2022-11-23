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8 часов назад

На Алтае нашли «мини-Чукотку»

Lenta.ru

На юге Республики Алтай нашли природную зону, напоминающую ландшафты Чукотки. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал директор Алтайского биосферного заповедника Игорь Калмыков, передает Altapress.

На Алтае нашли «мини-Чукотку»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Алтайский заповедник — классический горно-таежный. Если вы находитесь в районе Телецкого озера, то видите тайгу, но если вы окажетесь в южной части заповедника — в районе озера Джулукуль, то это абсолютно высокогорная тундра или тундростепь. Она очень похожа на Чукотку. То есть, если захотите посмотреть Чукотку, то можете сделать это на юге Республики Алтай и Алтайского заповедника», — объяснил он.

Калмыков добавил, что в такие места можно попасть в составе экспедиций, в том числе туристических, которые организует сам заповедник. Без разрешения территорию посещать запрещено.

В районе озера Джулукуль также находится так называемая «мамонтовая степь», в которой обитали мамонты.

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