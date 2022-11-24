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2 часа назад

Названа стоимость соседства со Стивеном Спилбергом

Lenta.ru

Поселиться рядом со Стивеном Спилбергом можно за 6,39 миллиона долларов (около 386,7 миллиона рублей) — столько предлагают заплатить за поместье по соседству с домом знаменитого режиссера. Стоимость выставленного на продажу жилья в престижном районе Лос-Анджелеса назвали в The New York Post.

Названа стоимость соседства со Стивеном Спилбергом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Участок в 20 соток расположен на холмистой местности в районе Пасифик-Палисейдс. На территории есть четырехэтажный дом площадью 370 квадратных метров, гараж на две машины, вымощенные камнем дорожки, пешеходный мостик, три фонтана и много зелени.

Внутри особняка есть четыре спальни, гостиная, кухня, столовая, рабочая зона и несколько ванных комнат. В отделке помещений использованы натуральные материалы, такие как камень и дерево. В двух комнатах есть камины от пола до потолка, которые создают ощущение отдыха на горнолыжном курорте.

Места,Стивен Спилберг,
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