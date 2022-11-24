Названа стоимость соседства со Стивеном Спилбергом

Поселиться рядом со Стивеном Спилбергом можно за 6,39 миллиона долларов (около 386,7 миллиона рублей) — столько предлагают заплатить за поместье по соседству с домом знаменитого режиссера. Стоимость выставленного на продажу жилья в престижном районе Лос-Анджелеса назвали в The New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Участок в 20 соток расположен на холмистой местности в районе Пасифик-Палисейдс. На территории есть четырехэтажный дом площадью 370 квадратных метров, гараж на две машины, вымощенные камнем дорожки, пешеходный мостик, три фонтана и много зелени.