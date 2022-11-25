На ВДНХ состоится торжественное открытие зимнего сезона и катка

ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы посетить открытие зимнего сезона 2022/23 и катка на Главной аллее парка. Пятничным вечером 25 ноября посетителей ждет тематическая программа “Путешествие по снам”, которая пройдет сразу на трех площадках.
Торжественное открытие начнется в 18:00 у арки Главного входа. Там гости парка увидят иммерсивную театральную постановку “Белый сон”, участниками которой станут танцоры и цирковые артисты в необычных костюмах. Праздник продолжится шествием ростовых кукол и сказочных персонажей.
«В новом зимнем сезоне на ВДНХ как всегда будут ждать любителей активного отдыха. Скоро там откроются тюбинговые горки и другие спортивные площадки для детей и взрослых. Лыжные трассы оборудуют, когда это позволят сделать погодные условия. А главный каток примет первых посетителей уже сегодня вечером. Рядом с ним находятся кафе, где можно перекусить. Всего на территории выставки работает больше 140 точек общепита, которые одновременно готовы принять около пяти тысяч человек», — отметила Наталья Сергунина.
Посетителей катка на Главной аллее ВДНХ пригласят на балет на льду с участием акробатов, фигуристов, клоунов и даже эквилибристов. Также этим вечером состоится мастер-класс для всех желающих от звезд фигурного катания – Алены Косторной и Максима Ковтуна.
Для участия в программе на катке посетителям необходимо приобрести билеты на официальном сайте ВДНХ.
Третий год подряд портал “Рамблер” (входит в Rambler&Co) выступает информационным спонсором катка на ВДНХ. В этом сезоне гости катка смогут скачать новое мобильное приложение “Рамблер” по QR-коду в зоне касс, чтобы читать новости или интересные статьи на любые темы. Во время катания любуйтесь яркими огнями, декорациями и друг другом, а “Рамблер” читайте в минуты отдыха — так безопасней.