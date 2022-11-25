На ВДНХ состоится торжественное открытие зимнего сезона и катка

«В новом зимнем сезоне на ВДНХ как всегда будут ждать любителей активного отдыха. Скоро там откроются тюбинговые горки и другие спортивные площадки для детей и взрослых. Лыжные трассы оборудуют, когда это позволят сделать погодные условия. А главный каток примет первых посетителей уже сегодня вечером. Рядом с ним находятся кафе, где можно перекусить. Всего на территории выставки работает больше 140 точек общепита, которые одновременно готовы принять около пяти тысяч человек», — отметила Наталья Сергунина.