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3 часа назад

В Англии на берег выкинуло ядовитую рыбу, способную убить 30 взрослых людей

Газета.Ru

В Англии на берег выкинуло ядовитую рыбу фугу, пишет LADBible. Cчитается, что ее яд примерно в 1200 раз опаснее цианида.

В Англии на берег выкинуло ядовитую рыбу, способную убить 30 взрослых людей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам специалистов, одна рыба фугу способна убить 30 взрослых людей, а противоядия от нее не существует. Одним из первых, кто заметил опасного жителя моря, была Констанс Моррис, отдыхавшая с семьей на местном пляже.

«Я заметила чаек, которые клевали рыбу. Когда я подошла, я сразу поняла, что это необычная находка», — рассказала женщина.

Моррис рассказала, что в тот момент была в перчатках, но все равно не трогала рыбу, чему теперь очень рада. Женщина сфотографировала находку, после чего опубликовала снимок в сети.

«Несколько человек идентифицировали его как океаническую рыбу-фугу, которая может быть очень токсичной», — добавила она.

Хотя рыба содержит смертельный яд, в Японии она считается деликатесом. А повара, которые умеют ее готовить безопасным для людей способом, имеют специальный сертификат.

Ранее соцсети напугало существо, выброшенное на берег в США.

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