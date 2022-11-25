В США предложили купить дом из голливудских фильмов

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Нынешние хозяева, которые приобрели дом с историей в начале 2021 года, предложили купить его за 3,75 миллиона долларов. Объект расположен в деревне Наяк в пригороде Нью-Йорка.

Площадь особняка составляет 486,7 квадратного метра. В нем есть шесть спален, три ванных комнаты, а также дополнительный санузел. Кроме того, в нем обустроены кухня, кабинет и терраса, окружающая дом с трех сторон. На все комнаты в нем предусмотрены семь каминов. Кроме того, новому хозяину будет доступен секретный проход, который ведет в столовую, откуда открывается вид на реку Гудзон. В интерьере особняка преобладают молочно-белый, мятный, бирюзовый и синий оттенки.

На участке площадью в 0,6 гектара растет многолетний сад. Кроме того, на территории есть водопад и пешеходный мост.