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3 часа назад

Бывший дом Мэрилин Монро и ее мужа решили продать со скидкой

Lenta.ru

Бывший дом актрисы Мэрилин Монро и ее мужа сценариста Артура Миллера в Нью-Йорке решили продать со скидкой. Об этом сообщает New York Post.

Бывший дом Мэрилин Монро и ее мужа продадут со скидкой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Нынешние хозяева попросили за квартиру с историей 3,05 миллиона долларов — на 700 тысяч долларов меньше, чем в мае, когда объект только выставили на продажу. Объект расположен по адресу 444 East 57th Street, на 13-м этаже 14-этажного здания 1927 года постройки.

В квартире площадью 203,4 квадратного метра есть три спальни, столько же ванных комнат, в одной из которых есть окна, а также дополнительный санузел. Кроме того, в ней обустроены гостиная и библиотека с дровяными каминами, кухня и столовая. Из некоторых окон открывается вид на пролив Ист-Ривер. Для живущих в доме доступны швейцар, менеджер, ответственный за ремонт и техобслуживание, а также помещение для хранения велосипедов.

В ноябре в Нью-Йорке выставили на продажу бывший дом актрисы Сары Джессики Паркер. Жилье находится в модном микрорайоне Трайбека. За объект попросили 5,5 миллиона долларов.

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