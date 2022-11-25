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4 часа назад

Розыгрыш VEGAS и Cirque du Soleil: путешествие в сказочный мир

Партнерский материал

Хотите оказаться во вселенной цирковых представлений, бесподобных акробатических подвигов, спецэффектов и трюков в исполнении лучших артистов мира? VEGAS разыгрывает три поездки в Дубай на представление Cirque du Soleil OVO — потрясающее шоу о торжестве жизни, непрерывном взрыве энергии и движения.

Розыгрыш VEGAS и Cirque du Soleil
Фото: Пресс-службаПресс-служба

С 25 ноября по 15 декабря совершайте покупки от 10 000 р. в магазинах всех ТРК VEGAS, кроме гипермаркетов «Твой Дом» и «Ашан», и регистрируйте чеки на сайте. Призы достанутся не одному, а сразу трем победителям! Каждого из счастливчиков ждет фантастическое путешествие на двоих с перелетом в Дубай, проживанием и посещением незабываемого шоу Cirque du Soleil.

Шоу OVO впервые прогремело в 2009 году. В уникальный международный актерский состав вошли представители 17 национальностей, в представлении задействовано более сорока артистов. Музыка на каждом выступлении исполняется вживую. Cirque du Soleil, известный во всем мире, вдохнул новую жизнь в цирковое искусство. Проект известен принципиальным отказом от участия животных в спектаклях. Фантастические представления, в которых цирковое мастерство соединяется с музыкой, дизайном и хореографией, становятся незабываемым приключением для каждого зрителя.

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