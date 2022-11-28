В Твери создали гигантский кроссворд

В Тверском Технопарке ДКС представили совместный проект художника Марины Звягинцевой, одной из основоположников паблик-арта в России.
Трехэтажная инсталляция-кроссворд в стиле авангард появилась внутри здания академии ДКС. Вес конструкции - более 225 килограмм, ее размер восемь метров в высоту и четыре в ширину. Гигантский объект представляет собой выпущенные ДКС металлические лестничные лотки «L5 Combitech», кастомизированые под задачи проекта.
Сложные инженерные конструкции художнику напоминают детский конструктор, из которого можно составить что угодно. Масштабные проекты требуют понятных материалов без излишней детализации, с одной стороны ― функциональных, и несущих необходимый смысл ― с другой стороны.
Двенадцать пересеченных слов, символизирующих ценности компании, стали редким для России примером сотрудничества бизнеса с художником, решающим корпоративные задачи.
Генеральный директор ДКС Дмитрий Колпашников хотел «показать красоту деталей, производимых компанией». В процесс разработки Марина Звягинцева вовлекла сотрудников компании. При содействии HR-департамента сотрудники предлагали слова, символизирующие ценности предприятия. В результате в инсталляцию вошло 12 слов: лидер, чемпион, команда, креативность, решимость, вершина, совершенство, честь, безупречность, честность, надежность, стабильность.
Новая работа Марины Звягинцевой называется «Лестница вверх» ― корпус слов является и корпусом самой компании. Именно эти слова определили успех компании на российском и мировом рынках.
«Мне кажется, ДКС хотели как можно масштабнее показать важные для себя вещи, поэтому пригласили на этот проект не дизайнера, а именно художника. Сначала мне предложили сделать проект про красоту деталей, которые производит компания. Но я, как представитель направлений site-specific art и паблик-арт, работаю с тем пространством и людьми, рядом с которыми нахожусь. Поэтому у нас получилась не просто конструкция из деталей, сделанных на заводе, а история про этих людей и про этот завод. Инсталляция рассказывает им о них самих», ― поделилась Звягинцева.
Она рассказала, что «Лестница вверх» является интересным кейсом в HR, маркетинге, брендинге и других областях, в которых необходимо доносить до сотрудников и социума ценности компании, влиять на их лояльность и вовлекать в кооперацию.
«Мы не думаем о ценностях каждый день. Люди приходят в Технопарк ДКС, не артикулируя свои мысли по этому поводу. Я как художник предложила им подумать о важности своей работы и места, в котором они проводят часть своей жизни. В результате, инсталляция, ее смысл и ценности завода стали частью них самих», ― комментирует Марина Звягинцева.