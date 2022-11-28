В Твери создали гигантский кроссворд

«Мне кажется, ДКС хотели как можно масштабнее показать важные для себя вещи, поэтому пригласили на этот проект не дизайнера, а именно художника. Сначала мне предложили сделать проект про красоту деталей, которые производит компания. Но я, как представитель направлений site-specific art и паблик-арт, работаю с тем пространством и людьми, рядом с которыми нахожусь. Поэтому у нас получилась не просто конструкция из деталей, сделанных на заводе, а история про этих людей и про этот завод. Инсталляция рассказывает им о них самих», ― поделилась Звягинцева.